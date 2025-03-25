غريب والكربي يتألقان في دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز

فوزان جديدان حققهما فرسان نادي الشارقة للفروسية في منافستي الفئة الكبرى على حواجز الـ 140 سم، في الأسبوع الثامن لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، الذي استضافته أكاديمية بوذيب للفروسية، على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية الدوري، وبدعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي.

اشتمل اللقاء الثامن على 10 منافسات أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين، وبلغ مجموع جوائزها المالية 250 ألف درهم، وفي منافستي الـ140 سم أحرز الفوز الأول الفارس شادي غريب و«كابرنيت دو مارش» في منافسة الجولتين الخاصة، والثاني أحرزه الفارس محمد حمد الكربي مع «ليون فان دو بلاتان» في منافسة اليوم الثاني بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز.

واحتسبت نقاط الجولة التأهيلية الرابعة وبجوائز بلغ مجموعها نصف مليون درهم، لنهائي بطولة الإمارات لقفز الحواجز «2025» وبجوائزها البالغة مليون درهم لفرسان الإمارات لقفز الحواجز.

شهد منافسات الأسبوع وتوّج الفائزين عبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الفروسية والسباق.

ومن أبرز منافسات الأسبوع منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ130 سم لمشاركة فرسان المستوى الأول وفئة الشباب، وتنافس فيها 58 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 23 فارساً، وتصدرهم الفارس سالم أحمد السويدي مع «آني إس أوف ذا لولاندس زد» من نادي الشارقة للفروسية، وأكمل ثنائية مع «لولاندس» بعد فوزه في منافسة الفئتين على ذات الارتفاع 130 سم بمواصفات الجولة الواحدة.