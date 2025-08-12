فرسان القفز بـ «الشارقة للفروسية» يسيطرون على الأسبوع الصيفي

سيطر فرسان القفز بنادي الشارقة للفروسية، على معظم المراكز الأولى في منافسات الأسبوع الصيفي الثامن، والذي اشتمل على 8 منافسات لقفز الحواجز مفتوحة المشاركة لجميع فئات الفرسان، وجرت خلال يومي السبت والأحد (9 - 10) أغسطس الجاري، على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وحاز صدارة منافسة الـ130 سم الفارس عمرو جمال مع «زازو زد» في اليوم الأول (السبت)، والفارس داؤود بورزايل مع «سانكوديكس» في اليوم الثاني (الأحد)، في حين أحرز الفارس الناشئ سيف عويضة الكربي ثنائية بصحبة الفرس «هوليوود» على حواجز الـ120 سم.

شهد المنافسات وتوّج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية، رئيس لجنة قفز الحواجز في اتحاد الفروسية، كما شهدها وشارك في تتويج الفائزين كل من علي فاروق، مسؤول الفروسية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، والحكم والمصمم الدولي يوسف المحمودي.

ميدانياً عاد فرسان القفز بنادي الشارقة للفروسية للسيطرة على مراكز الصدارة في منافستي الـ130 سم، وأقيمت الأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة وتنافس فيها 31 فارساً، والمراكز من الأول وحتى السادس لفرسان الشارقة وتوّج بجائزة المركز الأول عمرو جمال محمد مع «زازو زد» في زمن 23.31 ثانية، والثاني عبدالرحمن إكرام مع «فنتاتش دو لا روغ» وزمن 24.66 ثانية، والثالث الفارسة أميليا موسيكا مع «كورليو» والزمن 27.31 ثانية.

وتنافس 37 فارساً وفارسة في منافسة اليوم الثاني (الأحد) على حواجز الـ130 سم، وأكملها 7 فرسان دون خطأ، والمراكز الثلاثة الأولى أحرزها فرسان نادي الشارقة والمركز الأول للفارس داؤود بورزايل مع «سانكوديكس» في زمن 37.46 ثانية، والثاني عمرو جمال مع «زازو زذ» وزمن 39.06 ثانية، والثالث عبدالرحمن أحمد الشرفا مع «بيلس» وبزمن 41.88 ثانية.