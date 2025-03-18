لطيفة آل مكتوم تتألق في دوري الإمارات لقفز الحواجز

أنهت الفارسة الأولمبية الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم، مشاركاتها الموسمية على ميدان مركز الإمارات للفروسية، بفوز رائع، أحرزته مع الجواد «كورنيت إكس إل»، في ختام منافسات الأسبوع الـ 7 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وبرعاية لونجين، راعية الدوري، وبها يسدل مركز الإمارات للفروسية الستار على برنامجه الموسمي لقفز الحواجز، مقدماً خلاله منافستين أسبوعيتين، ضمن دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، ومستضيفاً لأولى دوليات القفز بالموسم، بطولة «فيرتوس» الدولية من فئة النجمتين، منتصف شهر نوفمبر الماضي.

اشتملت منافسات الأسبوع على 10 منافسات رمضانية لقفز الحواجز، وتوّج الفائزين بها حسام زميت ممثل اتحاد الإمارات للفروسية، والحكم الدولي خليل إبراهيم رئيس لجنة التحكيم، وطاهرة أحمد مديرة المركز.

وجاء فوز الفارسة الشيخة لطيفة آل مكتوم، نتيجة لأداء قوي، واستعراض مبهر قدمته مع الجواد «كورنيت إكس إل» «9 سنوات»، في أهم منافسات اللقاء، لفئة فرسان المستوى الأول، وبمواصفات الجولة الواحدة، بحواجز 145 سم، وتنافس فيها 14 فارساً وفارسة.

ونجح فارسان فقط في إكمال الجولة دون خطأ، أولهما الفارسة الشيخة لطيفة آل مكتوم، وآخر المشاركين مع الجواد «كارنيت»، ونجحت في تسجيل الزمن الأفضل، وبلغ 66.26 ثانية، وانتزعت به الصدارة من الفارس محمد غانم الهاجري، بصحبة الجواد «كونتيتو إي بي زد» (12 سنة)، وأنهى الجولة في زمن بلغ 66.39 ثانية.

المنافسة الأولى لفئة فرسان المستوى الأول، أقيمت يوم الجمعة، بمواصفات المرحلتين الخاصة بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وتنافس فيها 16 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 3 فرسان، أولهم الفارس ديمتري ناتسيس مع «كوري زد» من نادي الشارقة للفروسية، بزمن 30.02 ثانية.

والثاني الفارس فرهانغ صادقي مع «كويك إن سيتب»، من نادي الفروسية بالمدينة المستدامة في دبي، والزمن 31.58 ثانية، والثالث الفارس سعيد محمد المازمي بصحبة الفرس «إم آر إس أنيلي»، والزمن 37.34 ثانية.

وعلى حواجز الـ 130 سم، تنافس 22 فارساً من فئتي المستوى الأول والشباب، ونجح 11 فارساً منهم في إكمال منافسة، خاصة من مرحلتين دون خطأ، والمراكز من الأول وحتى السادس، سيطر عليها فرسان القفز من نادي الشارقة، وأولهم الفارس سالم أحمد السويدي مع «آني أوف ذا لولاندس زد»، وتجدد اللقاء بين 28 فارساً وفارسة من الفئتين في منافسة من جولة واحدة على ذات الارتفاع 130 سم، وأكملها 8 فرسان دون خطأ.