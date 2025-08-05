راشد الرميثي يخطف جائزة الجولة الواحدة للقفز في «بوذيب للفروسية»

خطف الفارس راشد محمد الرميثي، جائزة منافسة قفز الحواجز بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ130 سم، والتي أقيمت في ثاني أيام منافسات قفز الحواجز في الأسبوع السابع على ميدان الصالة المغطاة بأكاديمية بوذيب للفروسية، والتي تقام في الصالات المغطاة مكيفة الهواء في أكاديمية بوذيب ونادي الشارقة للفروسية بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، واشتملت منافسات الأسبوع على 10 منافسات تفرعت نتائجها إلى 18 قائمة تفصيلية لجميع فئات الفرسان، وخيول القفز الصغيرة عمر 4 و5 و6 سنوات، خلال يومي السبت والأحد (2 ـ 3) أغسطس الحالي، وقدم المشاركون أكثر من 450 استعراضاً خلالها.

أولى المنافسات على حواجز الـ130 سم، أقيمت يوم السبت بمواصفات المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة، وشارك فيها 35 فارساً، ونجح 13 منهم في إكمال المرحلتين دون خطأ والمراكز الخمسة الأولى أحرزها فرسان القفز من نادي الشارقة للفروسية، وفاز بجائزة المركز الأول الفارس داؤود بورزايل مع «لامارا»، والثانية على حواجز الـ130 سم، أقيمت يوم الأحد بمواصفات الجولة الواحدة مفتوحة المشاركة، تنافس فيها 36 فارساً، ونجح منهم 13 فارساً أيضاً في إكمال الجولة دون خطأ، وحاز جائزة المركز الأول الفارس راشد محمد الرميثي مع «هيرميس ديلا بلانكوري» من أكاديمية بوذيب، وأنهى الجولة في زمن بلغ 58.02 ثانية.