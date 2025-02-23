نادية تريم بطلة «الجائزة الترحيبية» بدولية الشارقة لقفز الحواجز

أحرزت الفارسة نادية عبدالعزيز تريم لقب الجائزة الترحيبية في أولى المنافسات الدولية من فئة خمس نجوم التي أقيمت على أرضية الميدان الخارجي لنادي الشارقة للفروسية والسباق في ثاني أيام بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز.وفازت نادية تريم مع الفرس «غابريل سولهيور» من خيول القفز بنادي الشارقة للفروسية وأحرزت لقب بطولة الشراع الدولية من فئة نجمتين على الارتفاع نفسه 145 سم لكن مع اختلاف التصميم الفني بين منافستي فئتي 2 و 5 نجوم. وجاء فوز نادية في منافسة المرحلتين الخاصة برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وصمم مسارها بحواجز الـ145 سم وتنافس فيها 46 فارساً وفارسة على جوائز مالية بلغ مجموعها 28200 يورو ونجح منهم 15 فارساً في إكمال المرحلتين دون خطأ وأفضل زمن في المرحلة الثانية سجلته تريم وبلغ 22.71 ثانية. وتزاحم الفرسان في الزمن 23 ثانية ضمن المرحلة الثانية من أصحاب المراكز من الثالث وحتى السابع، من ضمنهم 3 من فرسان الإمارات هم عمر المرزوقي مع «دوباي دو هوز» وعبدالله المهيري مع «كونيغ» وحمد سلطان اليحيائي مع «كابيوسينا 18» في تأكيد لتقارب المستوى وقوة المنافسة. وبعد صدارتها للمنافسة التأهيلية، من المقرر أن تشارك الفارسة البريطانية صوفي هينرز في منافسة الجائزة الكبرى للبطولة الدولية من فئة خمس نجوم بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ 150 سم برعاية لونجين، بمشاركة 67 فارساً وفارسة على جوائز بقيمة 85 ألف يورو. وأكمل الجولة 17 فارساً دون خطأ وتصدرتها البطلة الألمانية مع الجواد «إيرون داميس» وأكملت معه الجولة في زمن بلغ 63.45 ثانية.