فريق بريطانيا بطل «الشارقة كأس الأمم 4» لقفز الحواجز وفريق الإمارات وصيفاً

توّج الفريق البريطاني بلقب الجائزة الكبرى لبطولة الشارقة كأس الأمم 2025 تقدمة لونجين، وجاء فريق الإمارات وصيفاً ثم فريق بلجيكا ثالثاً، وجاء تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في ختام منافسات النسخة الثالثة للبطولة التي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتضمنت ست منافسات دولية من فئة أربع نجوم، وتوج الفرق الفائزة الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية، رئيس البطولة، والدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين راعية كأس البطولة، وسلطان محمد اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، المدير العام للنادي.

وتألف فريق الإمارات من الفرسان: عبدالله محمد المري والجواد «بي بي اس ماك غريقور» 13 سنة، وعمر عبدالعزيز المرزوقي، مع الجواد «شاكو باي» 11 سنة، وحميد عبدالله المهيري مع الجواد «فونستي في دي هيفنك» 11 سنة، وجميع الخيول التي شاركوا معها تعود إلى اسطبلات الشراع، ثم الفارس عبدالله حميد المهيري مع جواده «شاكولو» 16 سنة.

وفي منافسة فئة أربع نجوم، وعلى حواجز 150 سم، وبمشاركة 29 فارساً وفارسة، نجح منهم 6 فرسان في العبور إلى جولة التمايز، ونال جائزتها الأولى عبدالله محمد المري مع الجواد «جيمس في دي ويود» في زمن 42.13 ثانية، وفي منافسات كأس اتحاد الإمارات بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز بحواجز الـ145 سم، وبمشاركة 42 فارساً وفارسة، وفازت بالمركز الأول السويدية أنتونيا بترسون مع الجواد «كارتون فان»، وبزمن 39.21 ثانية، وفي منافسة من جولة واحدة مع جولة للتمايز اختتمت البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة، بحواجز 135 سم، وتنافس فيها 52 فارساً وفارسة، وأكملها 4 فرسان من دون خطأ، أولهم عمر المرزوقي مع الفرس «هوتيسي دو مازيو»، وبزمن 43.29 ثانية، وفي منافسات فئة النجمة الواحدة، بحواجز 120 سم، وبمشاركة 99 فارساً وفارسة، وتقدمهم اليوناني ديمتري ناتسيس مع الفرس «نيروسا»، بزمن 25.73 ثانية.

سيطرة

وواصل فرسان الإمارات سيطرتهم على نهائي تأهيل المراحل السنية بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وأكمل فارسنا سيف عويضة الكربي انتصاراتهم بتحقيق الفوز بصحبة الجواد «دينكي توي زد» في تأهيلي فئة الشباب، بحواجز 135 سم، وتنافس فيها 11 فارساً وفارسة، ونجح منهم 6 فرسان في الانتقال إلى جولة التمايز، وأكملها 3 فرسان من دون خطأ، أولهم الفارس سيف عويضة في زمن 35.02 ثانية، وأضاف حمد سلطان اليحيائي فوزاً جديداً لرصيد فرسان الإمارات في البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة، بحواجز الـ130 سم، وبمشاركة 62 فارساً وفارسة، وأكمل 17 منهم المرحلتين من دون خطأ، وبأفضلية التوقيت توّج حمد اليحيائي والفرس «غوود لاك»، في زمن 23.11 ثانية.