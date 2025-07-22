الكربي يحرز صدارة التمايز 130 سم.. وعمرو يتألق بثنائية الفروسية

خطف الفارس سيف عويضة الكربي الأضواء بصدارة منافسة الجولة الواحدة مع جولة تمايز على حواجز 130 سم، محققاً زمناً بلغ 35.42 ثانية على صهوة «دنكي توي زد» من نادي الشارقة للفروسية، وذلك من بين 36 مشاركاً، صعد 9 منهم إلى جولة التمايز، وأكملها دون خطأ 5 فرسان.

وحل ثانياً الفارس داؤود بورزاي مع «سانكودكس» بزمن 35.72 ثانية، وثالثاً الفارس عمرو جمال مع «زازو زد» بزمن 37.02 ثانية.

وقام بتتويج الفائزين سلطان خليفة اليحيائي، مدير عام النادي، وحمد علي مدرب الكربي.

جاء ذلك في ختام الأسبوع السادس من موسم الإمارات الصيفي لقفز الحواجز في نادي الشارقة للفروسية والسباق وسط أجواء تنافسية حماسية جمعت نخبة من فرسان الدولة ضمن سلسلة البطولات التي تقام في الصالات المغطاة المكيفة، بما يضمن استمرار رياضة القفز على مدار العام وبإشراف مباشر من اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، احتضن النادي 8 منافسات على مدى يومي السبت والأحد (19 – 20 يوليو 2025)، شارك فيها فرسان من مختلف الفئات العمرية والمستويات التدريبية.

وفي منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز 130 سم، عاد الفارس عمرو جمال محمد للفوز من جديد، مع «زازو زد»، محققاً زمناً بلغ 21.78 ثانية من أصل 36 مشاركاً، أكمل 13 منهم المرحلتين دون خطأ. والمركز الثاني للفارس علي خلفان الجهوري مع «موني ميكر» من إسطبلات الوثبة.