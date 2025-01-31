«سيف الكربي» يتألق في بطولة الشارقة لقفز الحواجز

حقق فارسنا الشاب سيف عويضة الكربي والجواد «دينكي توي زد»، الفوز الأول في منافسة المرحلتين الخاصة، برعاية «ماجستيك»، على حواجز 130 سم، وبزمن 32.54 ثانية لفئة الفرسان الشباب من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.

والتي انطلقت بها منافسات بطولة الشارقة كأس الأمم لقفز الحواجز، وينظمها نادي الشارقة للفروسية في نسختها الثالثة، على ميادينه الرملية الداخلية المغطاة والخارجية بمركز الشارقة للفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتصدر فارسنا سيف الكربي منافسة الشباب بمشاركة 13 فارساً وفارسة، نجح 3 منهم في إكمال المرحلتين دون خطأ، بزمن 32.54 ثانية، وفي منافسات فئة الفرسان الأشبال على حواجز 110 سم، برعاية كفالور، بمشاركة 15 فارساً وفارسة توّجت بالمركز الأول الكندية سيتاريه صادقي والفرس «أليسي»، وبالزمن 28.35 ثانية.