الزبيبي والكربي يتألقان في الأسبوع الصيفي لقفز الحواجز

فاز الفارسان محمد حمد الكربي مع الجواد «إيدلوايس» من نادي الشارقة للفروسية، والفارس أسامة الزبيبي مع «كاشغيرل» من منتجع الفرسان الرياضي الدولي، في منافستين لقفز الحواجز، أقيمتا على ميدان أكاديمية بوذيب للفروسية، في الأسبوع الصيفي الخامس لقفز الحواجز، الذي تضمّن 10 منافسات، شهدت جانباً منها وتوّجت الفائزين الشيخة شمة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات في أكاديمية بوذيب، وأحمد علي الجنيبي، مدير الفروسية في الأكاديمية، وترأس الحكم الدولي خليل إبراهيم لجنة التحكيم، وصمم مسارات المنافسات المصمم الدولي يوسف المحمودي. أولى منافسات الـ130 سم من مرحلتين، وأقيمت في اليوم الأول للمنافسات، وتنافس فيها 33 فارساً، وأكمل 22 فارساً المرحلتين دون خطأ.