فرسان الإمارات يتألقون في «دولية الشراع» لقفز الحواجز

حافظ فرسان الإمارات على صدارة المنافسة الدولية الثانية في بطولة الشراع لفئة الفرسان الشباب عمر 25 سنة وما دون، بحصد الفارس علي حمد الكربي مع الجواد «دبي»، المركز الأول محققاً 24.41 ثانية، في منافسة بمواصفات المرحلتين، صمم ارتفاعها بحواجز ارتفاعها 145 سم، برعاية «الشراع تور»، بمشاركة 30 فارساً وفارسة،

وتقام البطولة ضمن مهرجان أبوظبي للفروسية، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وتوج الفارس محمد شافي الرميثي على صهوة الفرس «كارامبا»، بجائزة المركز الأول في المنافسة الدولية بمواصفات الجولة الواحدة برعاية «بوليسورث»، بمشاركة 64 فارساً وفارسة، وحصد الصدارة بفارق التوقيت، بزمن وقدره 55.05 ثانية.

وسيطر فرسان الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى، في المنافسة الدولية لتجميع النقاط بـ«الجوكر»، برعاية الشراع للخيول العربية، وصمم مسارها بـ 10 حواجز بلغ ارتفاعها 125 سم والحاجز «الجوكر» 140 سم، بمشاركة 70 فارساً وفارسة، وحصد الفارس محمد حمد الكربي مع الفرس «شانتال» المركز الأول بزمن وقدره 43.96 ثانية، وأحرز الألماني كريستيان هيلمان صدارة التأهيلية الثانية على صهوة «أوتيرنغو ألفا زد»، محققاً 59.81 ثانية، بمشاركة 83 فارساً وفارسة، كما فاز الفارس الناشئ صالح الكربي مع الفرس «اسبريسو» بصدارة المنافسة الثانية لفئة «الجونيورز»، بمواصفات المرحلتين، برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بمشاركة 18 فارساً وفارسة، وحقق الفارس الناشئ صالح الكربي ثنائية مع الفرس «اسبريسو»، محققاً 29.39 ثانية، بتصدره المنافسة الدولية لفئة فرسان «الجونيورز»، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية.