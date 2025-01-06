اختتام منافسات كأس "أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز"

اختتمت أمس "الأحد" منافسات النسخة الـ 12 من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، والتي أقيمت على مدار أربعة أيام في نادي أبوظبي للفروسية، بمشاركة أكثر من 300 فارس وفارسة تنافسوا على جوائز قدرها 800 ألف درهم.

وتم تنظيم البطولة برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات " رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ورئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات.

وشهد اليوم الأخير إقامة منافسات الفئة المحلية لدعم الفارسات المشاركات، وهي الفئة الجديدة المستحدثة في البطولة.وخلال منافسات الفئة المحلية أقيمت مسابقة الجولة الواحدة مع القفز 140 سم، وحسمتها بالمركز الأول الفارسة نينا كارولينا، وجاءت ثانيا الفارسة الشيخة لطيفة أحمد آل مكتوم، وثالثا الفارسة نادية عبد العزيز تريم.كما شهدت المنافسات أيضا تصدر الفارسة آية صفي الدين لمنافسات الجولة الواحدة ضد الساعة 120-125 سم.وتوج الفائزين في ختام المنافسات الدكتور عبد الله علي الخوري ممثل ديوان الرئاسة، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.