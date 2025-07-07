الفارس عمرو جمال يتألق بثنائية جديدة بفروسية الشارقة لقفز الحواجز

أحرز فارس قفز الحواجز بنادي الشارقة للفروسية، عمرو جمال محمد، ثنائية جديدة على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، الذي استضاف منافسات الأسبوع الصيفي الرابع لقفز الحواجز، والتي تقام على ميادين الصالات المغطاة بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، واشتمل اللقاء على 8 منافسات جرت خلال يومي السبت والأحد الماضيين، وجاءت بمواصفات مناسبة لمشاركة فرسان القفز من جميع الفئات وبمعدل منافستين لكل فئة.

واصل الفارس عمرو جمال محمد التألق مع الجواد «زازو زد» من نادي الشارقة للفروسية، وأحرز معه فوزاً جديداً في منافسة ختام لقاء الأسبوع الصيفي الرابع، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ130 سم، وبذلك ارتفع عدد مرات الفوز التي حققها عمرو إلى 5 انتصارات، بدأها بثنائية مع «زازو زد» في الأسبوع الصيفي الثاني على حواجز الـ130 و120 سم، وأضاف فوزاً مع «غيرلين» على حواجز الـ130 سم في الأسبوع الصيفي الثالث، وختم انتصاراته حتى الآن بثنائية حققها مع «زازو زد» على حواجز الـ130 و120 سم في منافسات الأسبوع الصيفي الرابع بنادي الشارقة.

شارك في منافسة الجولة مع تمايز 32 فارساً، وحاز جائزة الصدارة الفارس عمرو وأكمل التمايز مع «زازو زد» في زمن 36.36 ثانية، والثاني محمد غالي عاطف مع «فيكتوري» من نادي مندرة للفروسية، بزمن 39.13 ثانية، والثالث داؤود بوريزاي و«سانكودكس» من نادي الشارقة بزمن في 39.48 ثانية.

وفي منافسة اليوم الأول بمواصفات المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة على حواجز الـ130 سم أيضاً تنافس 29 فارساً، وأحرز صدارتها سيف عويضة الكربي مع «دينكي توي زد» من نادي الشارقة بزمن 35.73 ثانية، والثاني الفارسة أميلي ميرفولد مع «هيدالغو» وبزمن 42.42 ثانية، والثالث محمود محمد الفار و«بلكانت» من اسطبلات حياة الخاصة مسجلاً 45.21 ثانية.

ومثلما حقق الفارسان عمرو جمال وسيف عويضة الكربي من نادي الشارقة للفروسية، الفوز في منافستي الـ130 سم، كان لهما السبق في منافستي المرحلتين الخاصة، والجولة الواحدة على حواجز الـ120 سم، ففي منافسة المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة ولخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، شارك 56 متنافساً، وبفارق التوقيت فاز بجائزة المركز الأول الفارس عمرو جمال محمد مع «زازو زد»، ومنها انتقل للفوز معه في منافسة الختام على حواجز الـ130 سم، وفي منافسة الجولة الواحدة يوم الأحد على حواجز الـ120 سم، خطف الفوز الفارس سيف عويضة الكربي على صهوة «هوليوود» وبه أكمل ثنائية في منافسات الأسبوع الصيفي الرابع على ميدانه المفضل.

أولى المنافسات على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، جاءت بمواصفات الجولة الواحدة وخصصت للفرسان من فئة المبتدئين المتقدمة (3)، والمبتدئين والأشبال، ولخيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات، بحواجز (80 ـ 90) سم، وشارك فيها 67 متنافساً، ونجح منهم 29 فارساً وفارسة في إكمال الجولة دون خطأ، واعتبرتهم لجنة التحكيم فائزين حسب الشروط، وتجدد بينهم التنافس في منافسة اليوم الثاني (الأحد) بذات المواصفات بمشاركة 53 متنافساً، ونجح منهم 15 فارساً واعتبروا فائزين.

الخيول الصغيرة

ونالت خيول القفز الصغيرة عمر 5 سنوات نصيبها في المشاركة ضمن منافستين، الأولى بمواصفات الجولة الواحدة إلى جانب فئات الفرسان المبتدئين المتقدمة (3)، والمبتدئين والأشبال، بحواجز من (100 ـ 110) سم، وبلغ عدد المشاركين فيها 85 مشاركاً، نجح منهم 21 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، واعتبروا فائزين، وعاود المشاركة 74 فارساً من ذات الفئات في منافسة اليوم الثاني ونجح منهم 14 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، واعتبرتهم لجنة التحكيم فائزين.