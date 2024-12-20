40 دولة تشارك في "بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز"

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن إطلاق منافسات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في نسختها الـ 12 خلال الفترة من 2 إلى 5 يناير المقبل في نادي أبوظبي للفروسية.وتقام منافسات البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات ومتابعة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 800 ألف درهم، فيما يتنافس فيها أكثر من 300 فارس وفارسة من أكثر من 40 دولة.

وأكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، أن البطولة في نسختها الـ 12 تمثل حدثا رياضيا عالميا يعزز من مكانة الإمارات في مجال رياضة الفروسية، وتجسد الالتزام المستمر للأكاديمية بتوفير منصات رياضية رائدة للفرسان والفارسات الإماراتيين، إضافة إلى توفير الفرص للتنافس على ألقاب مرموقة مع نخبة المشاركين الدوليين.

وأعربت عن فخرها بما حققته البطولة من نجاحات في النسخ السابقة، لافتة إلى سعي الأكاديمية من خلال هذه النسخة إلى تعزيز حضور الإمارات على الساحة الدولية كوجهة رياضية متميزة، وتوفير فرص قيمة للمواهب الإماراتية لتمثيل وطنهم في محافل عالمية، مشيرة إلى أن البطولة جاءت ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة التي تسعى دائمًا لدعم رياضة الفروسية ورفع مستوى أدائها في دولة الإمارات.وتتضمن البطولة هذا العام 29 شوطًا موزعة على 7 فئات تنافسية تشمل 6 فئات دولية، فئة النجمتين، وفئة الفرسان أقل من 25 سنة، وفئة الشباب، وفئة الناشئين، وفئة الخيول الصغيرة، وفئة الأطفال والفئة المحلية.

ويتوقع أن تكون المنافسات شديدة في ظل مشاركة نخبة من أفضل الفرسان من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى الفرسان الإماراتيين الذين يسعون لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في هذه الرياضة المرموقة

.وأكدت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، التزامها بتوفير بيئة رياضية متكاملة وداعمة للرياضة في مجال الفروسية، ووجهت الشكر لجميع الشركاء الإستراتيجيين الذين يساهمون في إنجاح هذه البطولة.