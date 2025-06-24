456 مشاركة في جولة الإمارات الصيفية لقفز الحواجز



استضاف نادي الشارقة للفروسية والسباق المنافسات الصيفية الثانية من جولات الإمارات الصيفية لقفز الحواجز بتنظيم وإشراف من اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بميدان الصالة المغطاة بالنادي، وجاءت المنافسات بمشاركة كبيرة من فرسان الأندية في الدولة بمجموع 456 مشاركة.

شهد المنافسات الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان محمد خليفة اليحيائي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية ومدير عام نادي الشارقة للفروسية، وقام اليحيائي بتتويج الفائزين بصحبة الحكم الدولي يوسف المحمودي، كما شهد المنافسات عدد من ملاك خيول القفز، وجمهور غفير واشتملت على 8 منافسات.

استراتيجية

أكد سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، ورئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، أن المنافسات الصيفية تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز استمرارية رياضة القفز على مدار العام، وتوفير بيئة تدريبية وتنافسية متميزة للفرسان داخل الدولة. وأضاف: نسعى من خلال هذه الجولات إلى الحفاظ على نسق الأداء العالي لدى فرسان الإمارات، وتوفير فرص متواصلة للمشاركة والتطوير، بما ينعكس على جاهزيتهم للمنافسات الإقليمية والدولية. ونفخر بما يقدمه نادي الشارقة من مرافق متكاملة وبيئة احترافية داعمة للفرسان في مختلف المستويات.

سيطرة

سيطر فرسان نادي الشارقة للفروسية على المركز الأول في 4 منافسات بحواجز 120 و130 سم، وأحرز عمرو جمال محمد ثنائية بصحبة «زازو زد»، وأحرز فوزه الأول في منافسة المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة، على حواجز الـ 120 سم، بمشاركة 65 فارساً، نجح منهم 9 من فرسان نادي الشارقة ضمن أفضل 12 مركزاً في المنافسة.

ثم انتقل الفارس عمرو جمال إلى صدارة أهم منافسات الأسبوع بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز مفتوحة المشاركة، بحواجز 130 سم وتنافس فيها 24 فارساً، وسيطر فرسان نادي الشارقة على المراكز من الأول وحتى الحادي عشر، وأولهم عمرو جمال مع «زازو زد»، وبزمن التمايز 37.03 ثانية، وحافظ الفارس داؤود بورزاي مع «لامارا» على المركز الثاني الذي أحرزه للمرة الثانية على حواجز الـ 130 سم، وأنهى التمايز في 37.62 ثانية، والمركز الثالث أحرزته الفارسة أميليا موسيكا مع «كورليو» وبزمن التمايز 38.07 ثانية، بعد أن كانت في صدارة منافسة المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة على حواجز الـ 130 سم، بمشاركة 17 فارساً، والمراكز الستة الأوائل لفرسان نادي الشارقة.

الجولة الواحدة

وفي منافسة الجولة الواحدة، ليست ضد الزمن والمطلوب إكمالها دون خطأ عبر مسار بحواجز بين «80 ـ 90» سم، بمشاركة 78 فارساً، تنافس منهم 60 فارساً من فئة المبتدئين المتقدمة «3» والمبتدئين والأشبال، وخيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات، نجح 35 في إكمال الجولة دون خطأ، واعتبرتهم لجنة التحكيم فائزين.

وللفئات نفسها وبذات المواصفات والارتفاع أقيمت منافسة اليوم الثاني، وتنافس فيها 63 فارساً، نجح منهم 22 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ وضمن الزمن المسموح واعتبرتهم لجنة التحكيم فائزين.

بمستوى أعلى أقيمت منافستان لفئات المبتدئين المتقدمة «3» والمبتدئين والأشبال، بحواجز بين «100 ـ 110» سم، الأولى أقيمت يوم السبت، تنافس فيها 87 فارساً، وأكملها دون خطأ 25 فارساً واعتبرتهم لجنة التحكيم فائزين، والثانية أقيمت يوم الأحد، وتضمنت القائمة 99 اسماً، تنافس منهم 61 فارساً، نجح 24 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ ضمن الزمن المسموح، واعتبرتهم لجنة التحكيم فائزين.

الموسم الصيفي

يواصل موسم الإمارات الصيفي لقفز الحواجز فعالياته بنجاح لافت، حيث يستضيف كل من نادي الشارقة للفروسية والسباق ونادي بوذيب للفروسية في العاصمة أبوظبي، سلسلة من 10 منافسات صيفية، تقام بإشراف مباشر من اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، كما يحرص نادي الشارقة للفروسية والسباق على تنظيم مجموعة من المنافسات الصيفية التدريبية الخاصة بفرسانه.

استقبلت مدرسة التدريب في نادي الشارقة أكثر من 9500 متعلم للتدريب على الفروسية بمختلف المجالات منذ تأسيسها، ويبلغ عدد الفرسان المتدربين في مدرسة التدريب حالياً ما يقارب الـ 300 فارس وفارسة، وتقوم إدارة النادي بصرف جهد كبير لتطوير مدرسة التدريب لتكون مواكبة لأحدث ما تشهده رياضة الفروسية العالمية والنامية باستمرار في الإمارات.