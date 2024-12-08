مريم علي بطلة كأس فاطمة بنت مبارك للقدرة بالوثبة

فازت الفارسة مريم علي كريم من إسطبلات الكمدة بسباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للقدرة، لمسافة 100 كلم لملاك الإسطبلات الخاصة -سيدات.

السباق نظمته قرية الإمارات العالمية بالوثبة، وشهد منافسة قوية بمشاركة 121 فارسة من مختلف إسطبلات الدولة التي تنافست على الفوز باللقب وبلوغ منصات التتويج، والذي أسفر عن محافظة إسطبلات الكمدة على اللقب للمرة الرابعة على التوالي في إنجاز كبير.

وحققت الفارسة البطلة اللقب على صهوة الفرس «جولديكا فودي»، بعد أداء متميز، حيث حصلت على المركز الثالث في المرحلة الأولى، وتراجعت إلى الرابع في الثانية، وحققت قفزة رائعة في الرابعة وتصدرت لتنهي السباق بزمن قدره 3:23:01 ساعات.

وجاءت وصيفة الفارسة علياء عبيد الشامسي على صهوة «هويج ايه ايه»، لإسطبلات «بن ضاعن»، وجاءت ثالثة الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا على صهوة «تورفيسكو جريدوس» لإسطبلات «إنجاز».

توج الفارسات الفائزات نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، عبدالرحمن الرميثي مشرف القرية.