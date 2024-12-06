انطلاق بطولة الشارقة كلباء الدولية لقفز الحواجز

انطلقت مساء أمس، بطولة الشارقة كلباء لقفز الحواجز، التي تأتي ضمن مهرجان الشارقة كلباء السادس للفروسية، بعد ترفيع التصنيف الدولي للبطولة من فئة النجمتين في عام 2023 إلى فئة 3 نجوم العام الحالي.

وجاءت الإنطلاقة بمواصفات المرحلتين وصمم المسار بحواجز بلغ ارتفاعها 115 سم وتنافس فيها 47 فارساً وفارسة نجح 15 منهم في إكمال المرحلتين دون خطأ.

وتوّجت الفارسة الكندية سيتاريه، بعد إكمالها المرحلة الثانية في زمن بلغ 28.91 ثانية، وأحرز جائزة المركز الثاني فارس نادي الشارقة للفروسية والسباق علي مفرج الكربي بالجواد "أير أوكرين"، وأكمل معه المرحلة الثانية في زمن بلغ 29.27 ثانية، تلته الفارسة علياء عدنان عوض مع "سينتو دي روت" بجائزة المركز الثالث والزمن 29.64 ثانية.

وفي منافسات اليوم الثاني من البطولة، اليوم، قفز الفارس علي مفرج الكربي، إلى صدارة المنافسة بصحبة الجواد "أير أوكرين" قادماً إليه من المركز الثاني الذي كان قد حققه في افتتاحية منافسات البطولة.

وجاء فوز الكربي في منافسة الجولة الواحدة والتي صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم وتنافس فيها 54 فارساً وفارسة، أكمل الجولة منهم 14 فارساً دون خطأ وتوّج بالصدارة علي مفرج الكربي، بعد إكمال الجولة في زمن بلغ 52.5 ثانية، ونال الفارس السوري ليث غريب مع "إيدلويس" جائزة المركز الثاني مسجلاً 52.79 ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث شقيق المتصدر الفارس الشبل صالح مفرج الكربي، مع الفرس "اسبريسو" وأكمل معها الجولة في زمن بلغ 53.43 ثانية.