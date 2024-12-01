الكربي يتصدر «منافسة المرحلتين» في بطولة الباهية لقفز الحواجز



أحرز الفارس عبدالله حمد الكربي لقب «منافسة المرحلتين الخاصة» بحواجز ارتفاعها 120 سم محققاً 32.25 ثانية، ضمن منافسات اليوم الأول لبطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز فئة النجمتين التي ينظمها نادي الباهية للفروسية في أبوظبي تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتختتم الفعاليات اليوم، بمنافسة الجائزة الكبرى، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز 145 سم.

وشارك 29 فارساً وفارسة في شوط المرحلتين الخاصة.



كانت فعاليات البطولة بمنافسة من جولة واحدة، على حواجز 110 سم، بمشاركة 48 فارساً وفارسة، وفاز بلقبها الفارس السوري عماد غريب مع «ميامي بي أيه إي»، وشهدت أيضاً إقامة البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، عمر 5 إلى 6 سنوات.