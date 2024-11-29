«الباهية الدولية لقفز الحواجز» تنطلق اليوم بتصنيف جديد

بتصنيفها الدولي الجديد من فئة النجمتين، تنطلق اليوم منافسات بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز، بتنظيم نادي الباهية للفروسية في أبوظبي، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وعقب ترفيع التصنيف الدولي للبطولة إلى فئة النجمتين، من المتوقع مشاركة عدد أكبر من فرسان وخيول المستوى الأول، ضمنهم فرسان منتخب الإمارات الأولمبي لقفز الحواجز.

وتشتمل البطولة على 8 منافسات، منها 6 منافسات تصنيف النجمتين، ومنافستان دوليتان لخيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات تصنيف النجمة الواحدة، وتنطلق فعاليات منافسات البطولة صباح اليوم، بأولى الدوليات من فئة النجمتين؛ بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 110 سم، وتليها منافسة من مرحلتين خاصة لخيول القفز الصغيرة عمر 5 سنوات على حواجز 115 سم، وعمر 6 سنوات على حواجز 120 سم، وتختتم أشواط اليوم الأول بمنافسة دولية من فئة النجمتين بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز 120 سم.