«مورننج» بطل كأس أحمد بن راشد في ثاني سباقات مضمار الشارقة

توج الجواد «موبيد» التابع لإسطبلات الريف بقيادة الفارس راي داوسن بكأس ولي عهد الشارقة، كما فاز الجواد «مورننج» لمالكه ناصر عسكر بقيادة الفارس اندرو ستيليرز بكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، كما فاز المهر «جاب عبيه» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم بقيادة الفارس سيف البلوشي بلقب الشوط الافتتاحي، وذلك ضمن منافسات ثاني سباقات مضمار الشارقة الذي أقيم عصر أمس، ويعد واحداً من إجمالي ستة سباقات ينظمها المضمار خلال موسمه الحالي، الذي يختتم في 12 يناير المقبل.

ضم السباق الذي أقيم تحت رعاية «مكتب دبي العقاري» ستة أشواط مثيرة بمشاركة 82 خيلاً في المنافسة إضافة الى 6 جياد احتياط، وبلغ مجموع جوائزه المالية 560 ألف درهم، وشملت أشواط السباق كأس سمو ولي عهد الشارقة، وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تقدم الحضور، الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومحمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة، وشهد السباق حشد جماهيري من عشاق ومحبي سباقات الخيول.

فاز المهر «جاب عبيه» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم بقيادة الفارس سيف البلوشي، بلقب الشوط الأول «شوط برج الخور- دبي» مقدم من مركز دبي العقاري وهو شوط مخصص للمهور والفحول من الخيول العربية الأصيلة المبتدئة من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم.

توجت المهرة «شمايل ميمونه» لمالكها أبوظبي للسباقات وبقيادة الفارس ساندرو بيفا بلقب الشوط الثاني «شوط الياسمين» برعاية سلسلة الإمارات لسباق الخيل وهو شوط مخصص للمهرات والأفراس من الخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة 1200م بجوائز 40 ألف درهم.

حصد الجواد «إيه إف حازم» لمالكه خالد خليفة النابودة وبقيادة الفارس مارسلينو رودروغوس لقب الشوط الثالث «شوط الفردوس» برعاية مركز دبي العقاري مشاركة 11 جواداً وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة هاند كاب، لمسافة 1700م بجوائز 40 ألف درهم.

توج الجواد «موبيد» بالشوط الرابع «كأس سمو ولي عهد الشارقة» مقدم من «مركز دبي العقاري» التابع لإسطبلات الريف وبقيادة الفارس ري داوسن والذي شهد مشاركة 14 جواداً وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي والمصنفة بعمر أربع أو خمس سنوات فقط، لمسافة 1200م «كونديشين»، وهو شوط تكافؤ وتصل جوائزه إلى 200 ألف درهم.

تألق الجواد «فرحان» التابع إلى ياس للسباقات وبقيادة الفارس أوسكار شافيز بالشوط الخامس: «شوط بالما سبرينج» برعاية سلسلة الإمارات لسباق الخيل وهو شوط للخيول العربية الأصيلة تكافؤ «هاند كاب»، لمسافة 2000 م، وجوائزه 40 ألفاً.

توج في مسك ختام السباق الجواد «مورننج» «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم» برعاية «سلسلة الإمارات لسباق الخيل» لمالكه ناصر عسكر وبقيادة الفارس اندرو ستيليرز وهو شوط مخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة، لمسافة 1200م «كونديشين»، وجوائزه 200 ألف درهم.