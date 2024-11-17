السير فيرغسون.. «الحظ يبتسم مرتين في البحرين»

لم يتخيل المدرب السابق لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون أن الحظ سيبتسم له مرتين في مملكة البحرين بعد أن فاز جواده «سبريت دانسر» بلقب النسخة السادسة من كأس البحرين الدولي لسباق الخيل للعام الثاني على التوالي، ليعيش فيرغسون سعادة غامرة بعد أن رصدت عدسات المصورين احتفاله بهذه المناسبة التي وصفها بأنها أجمل لحظة له في عالم سباقات الخيل.

وخطفت مشاركة فيرغسون صاحب الـ 82 عاماً الأنظار في البحرين والذي اعتزل التدريب بنهاية مشواره مع يونايتد الإنجليزي في عام 2013 بعد 27 عاماً من قيادة دفة التدريب مع «الشياطين الحمر»، وارتبط بعالم سباقات الخيل قبل أكثر من 25 عاماً وشارك في العديد من السباقات حول العالم من بينها أمسية كأس دبي العالمي في مضمار ميدان بدبي.

ونجح فيرغسون في اعتلاء منصة التتويج للعام الثاني مع الجواد نفسه «سبريت دانسر» الذي حقق لقب سباق كأس البحرين الدولي لمسافة 2000 متر «الفئة الثانية»، الذي أقيم على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بقيادة الفارس أوسين أور وإشراف المدرب ريتشارد فاهي مسجلاً زمناً قدره 2.2.28 دقيقة.

ويرتبط المدرب الإسكتلندي بعلاقة طويلة مع سباقات الخيل، إذ بدأت بالتحديد أثناء فترة التوقفات الدولية في موسم (1997 - 1998) عندما كان مدرباً لـ «الشياطين الحمر»، يومها اقترح على زوجته الذهاب لمهرجان شلتنهام الشهير، حيث بات يمتلك حالياً 32 حصاناً.

كما كاد أن يذهب إلى المحكمة في 2003 بسبب تصادمه مع، جون ماغينر، أحد الملاك السابقين للأسهم الرئيسية في مانشستر يونايتد، حول ملكية البطل «صخرة جبل طارق» صاحب أقوى الألقاب الأوروبية أبرزها الـ «2000 جينيز الإنجليزي»، قبل أن تنتهي القضية تدريجياً، من دون الذهاب إلى المحكمة.