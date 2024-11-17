82 جواداً في السباق الثاني لمضمار الشارقة لونجين اليوم

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، اليوم الأحد، على ارض مضمار «الشارقة لونجين»، سباق كأس سمو ولي عهد الشارقة، وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

ويعتبر هذا السباق الثاني بموسم سباقات مضمار الشارقة 2024/ 2025، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، وبرعاية مركز دبي العقاري الراعي الرئيس للسباق، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي، وقناة الشارقة الرياضة، ويشهد السباق مشاركة 82 جواداً، إضافة إلى 6 جياد احتياط، وهو من ضمن 6 سباقات ينظمها النادي سنوياً. ويأتي هذا السباق بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

النسخة الثالثة

بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تم تدشين النسخة الثالثة من سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، التي ستكون بدايتها من مضمار الشارقة، ثم مضمار ميدان، والختام في مضمار جبل علي خلال الموسم الحالي، ويكون بطل سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، هو صاحب أعلى نقاط.

حيث تجمع النقاط من كل سباق يشارك بها الجواد في السلسلة، وستكون أولى جولات السلسلة عبر كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في مضمار الشارقة، في سباق لمسافة السرعة 1200 متر.

ويأتي تنظيم نادي الشارقة سنوياً على تنظيم بطولة كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تأكيداً للعلاقة الوثيقة التي تربط بين مضامير جبل علي وميدان والشارقة، وسيمنح الفائز بالجولة الأولى من السلسلة في مضمار الشارقة على لقب كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم للسرعة، التأهل للمشاركة في سباق بطولة جبل علي للسرعة.

16 جواداً

وستكون الانطلاقة في الساعة الثانية ظهر اليوم بالشوط الأول: «شوط برج الخور - دبي»، مقدم من مركز دبي العقاري، وهو شوط مخصص للمهور والفحول من الخيول العربية الأصيلة المبتدئة من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لمسافة 1200 م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً، مع وجود 3 جياد على الاحتياط.

ويتبعه الشوط الثاني: «شوط الياسمين» برعاية سلسلة الإمارات لسباق الخيل، وهو شوط مخصص للمهرات والأفراس من الخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة 1200 م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة في هذا الشوط 16 جواداً، مع وجود 3 جياد على الاحتياط.

ويشهد الشوط الثالث: «شوط الفردوس» برعاية مركز دبي العقاري، مشاركة 11 جواداً، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة هاند كاب، لمسافة 1700 م، وجوائز هذا الشوط 40 ألف درهم.

كأس ولي العهد

ويتنافس على لقب شوط «كأس سمو ولي عهد الشارقة مقدم من مركز دبي العقاري»، 14 جواداً، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي، والمصنفة بعمر أربع أو خمس سنوات فقط، لمسافة 1200 م «كونديشين»، وهو شوط تكافؤ، وتصل جوائزه إلى 200 ألف درهم.

ويتبعه الشوط الخامس: «شوط بالما سبرينج»، برعاية سلسلة الإمارات لسباق الخيل، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ «هاند كاب»، لمسافة 2000 م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 11 جواداً.

مسك الختام

ويتنافس 14 جواداً للفوز بكأس الشوط السادس، الذي يشكل مسك ختام هذه الأمسية، وهو «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، برعاية سلسلة الإمارات لسباق الخيل»، وهو شوط مخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة، لمسافة 1200 م «كونديشين»، وجوائزه 200 ألف درهم.

من جهته، أشاد سلطان محمد اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإقامة وتنظيم سلسلة الإمارات لسباقات السرعة بنسختها الثالثة.

وقال: يكفي أن الأب الروحي لمضمار جبل علي، له بصماته القوية والواضحة للعيان في سباقات الخيل في الإمارات، وخارج حدود الوطن، وإن مضمار جبل علي يعد من أعرق المضامير في الدولة.

وأضاف: أن تكون انطلاقة السلسلة المؤهلة لسباقات السرعة على كأس سموه من الشارقة، فهذا شرف كبير نعتز به كثيراً، ونتمنى أن نكون دائماً عند حسن الظن.