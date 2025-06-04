فرسان الإمارات يتألقون في مهرجان «هالة» بالبرتغال

تألّق فرسان الإمارات في مهرجان «هالة» الدولي للقدرة، الذي أقيم في مدينة لشبونة البرتغالية، برعاية إسطبلات M7، والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام، وشهد تنظيم عدة سباقات دولية، لمسافات 160 كلم، و120 كلم دولي، و120 كلم للشباب والناشئين، وسباق 100 كلم، بمشاركة واسعة من الفرسان في أوروبا.

وحمل المهرجان اسم «هالة»، تكريماً للفرس البطلة التي حقق على صهوتها الفارس سالم ملهوف لقب بطولة العالم 2021 في بيزا بجمهورية إيطاليا، وتأتي هذه المشاركة، ضمن استعدادات فرسان الإمارات لخوض الاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمها بطولة العالم للشباب والناشئين، وبطولة العالم للخيول الصغيرة.

وشهد المهرجان مشاركة نخبة من أبرز فرسان العالم، وجاءت نتائج فرسان الإمارات متميزة، حيث اعتلوا منصات التتويج، وحققوا المراكز الأولى في مختلف الفئات في السباقات التي احتضنها الحدث.

ودشن فرسان الإمارات المهرجان بانتصارات مميزة، بعد أن حقق الفارس محمد سعيد سهيل لقب السباق الافتتاحي على صهوة «اريون»، فيما سيطر فرساننا على المراكز الثلاثة الأولى في سباق 120 كلم، ضمن فعاليات اليوم الأول، بواسطة سعيد الخياري بطل التحدي، على صهوة «هيليوس دي بوزولس»، والوصيف محمد سهيل بطي الكتبي، على صهوة «غابلي أرمور»، وسعيد سالم المهيري الفائز بالمركز الثالث، على صهوة «إس دبليو كاندجولي».

وتألق في اليوم الثاني الفارس سالم ملهوف، على صهوة «جي إم خابكيلي»، وواصل الفارس محمد سهيل توهجه بإحراز المركز الثاني، على صهوة «إس دبليو كابودجاني».

وفي ختام المهرجان، احتكر فرسان الإمارات معظم المراكز الأولى في سباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم، حيث توج بالمركز الأول الفارس عيسى عبد الله عيسى، على صهوة «غو آند سي دي سومانت»، وأحمد عبد الرحمن حصد المركز الثاني، على صهوة «إس دبليو كاندجاري»، وعيسى راشد المزروعي نال المركز الثالث، على صهوة «هارومنيا».

كما فاز بالمركز الأول في السباق الختامي للكرنفال، الفارس فارس المنصوري، الحائز على الصدارة، على صهوة «هاشتاق فيري»، وحل ثانياً الفارس سعيد الخياري، على صهوة «هوت سبر»، بينما جاء الفارس محمد سهيل بطي بن غُراب الكتبي ثالثاً، على صهوة «إس دبليو كاندجامبا».

ويواصل فرسان الإمارات مشاركاتهم في السباقات الأوروبية، وذلك ضمن معسكر الإعداد الخارجي الصيفي.