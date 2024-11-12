الإمارات تكرم أصحاب الإنجازات في رياضة الفروسية 2024

أكد فرسان الإمارات أبطال مونديال الخيول الصغيرة لفئتي الفردي والفرق للقدرة في إيطاليا 2024، أن تكريمهم ضمن مبادرة "أصحاب الإنجازات" من اتحاد الفروسية والمجموعة السابعة في الاتحاد الدولي دافع كبير للتميز ومواصلة الإنجازات.

وجاء التكريم أمس في قصر الإمارات للفرسان راشد سعيد ملهوف، وسالم حمد ملهوف، وسعيد أحمد الشامسي، وسعيد سالم المهيري، وسيف جمعة بالجافلة.

وقال الفارس سالم حمد ملهوف إن هذه المبادرة تكتسب أهمية كبرى بحضور رؤساء اتحادات 137 دولة حول العالم في أبوظبي بمناسبة استضافة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي من 10 إلى 13 نوفمبر الحالي.ووصف الفارس سيف جمعة بالجافلة التكريم بأنه يعزز طموحاتهم في الوصول إلى أفضل المستويات التنافسية، لاسيما أن رياضة الفروسية في الإمارات حققت قفزات نوعية في كافة المجالات.وتوقع الفارس سعيد سالم المهيري أن يكون مردود المبادرة إيجابياً على فرسان الدولة، بأثرها العميق وقيمتها الكبيرة.