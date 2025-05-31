خيول الإمارات تطارد أهم الألقاب في «هايدوك بارك»

تخوض خيول الإمارات مشاركة مهمة في عدة مضامير عالمية، من بينها مشاركة «بيوتيفول لوف» لجودلفين، بإشراف المدرب شارلي أبلبي، على مضمار هايدوك بارك في المملكة المتحدة، والتي تسعى لمضاعفة عدد انتصاراتها في سباقات الفئة الثالثة، من خلال مشاركتها في سباق ليستر بيغوت ستيكس لمسافة 2400 متر.

فيما يشارك في سباق «جون أوف غونت ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثالثة، كل من «الينابي» بشعار شادويل، بإشراف أوين بوروز، و«فولتيرا» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف كيفن ريان، و«ماونت آثوس» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بإشراف جيمس تيت.

ويشارك «لافاليير» لجودلفين في السباق الأهم في مسيرته حتى الآن، عندما ينافس على لقب «ديربي كوينزلاند» للفئة الأولى، على مضمار إيغل فارم العريق، في أستراليا، اليوم، ويخوض «لافاليير» بإشراف جيمس كمنغز، التحدي.

وهو في قمة عطائه، بعد سلسلة من العروض اللافتة هذا الموسم، ويشارك زميله في الإسطبل «غولدن مايل» في سباق «كينغسفورد سميث كب» للفئة الأولى لمسافة 1300 متر، كما تشهد الأمسية مشاركة «بايسز» لجودلفين، في سباق فريد بست كلاسيك للفئة الثالثة لمسافة 1400 متر.

فيما تسعى الفرس «كين» لجودلفين، إلى تحقيق فوزها الثاني في السباقات المصنفة، عندما تخوض سباق «هيلين كوغلان ستيكس» (ليستد) لمسافة 1200 متر، بقيادة جيمس مكدونالد.

وتتطلع خيول الإمارات إلى مواصلة التألق، بعد أن قدّم «ترولرمان» لجودلفين، بإشراف جون وثادي غوسدن وقيادة ويليام بيوك، عرضاً تحضيرياً مثالياً، استعداداً لسباق غولد كب هذا العام، محققاً فوزاً سهلاً، متصدراً من البداية إلى النهاية.

في سباق «هنري 2 ستيكس» للفئة الثالثة، على مضمار سانداون بارك في المملكة المتحدة، قبل 48 ساعة، فيما تألق في الحفل ذاته «المقام» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بعد فوزه بلقب «جيرارد ستيكس» لمسافة 2000 متر للفئة الثالثة، بإشراف إد ووكر وقيادة أوشن ميرفي، فيما حل «أومبودسمان» لجودلفين وصيفاً.

وحققت الفرس «بيوتيفول لوف» من الإنتاج المحلي لجودلفين، والتي تشارك اليوم في سباق ليستر بيغوت ستيكس، فوزاً مثيراً في سباق جوكي كلوب أوكس من الفئة الثالثة، على مضمار أكويداكت الموسم الماضي.

وواصلت تألقها في أمريكا، بعد المنافسة في سباق الفئة الأولى على لقب «بريدرز كب فيلي آند مير تيرف» في نوفمبر، حيث تتطلع إلى العودة للمنافسة على مسافة الميل ونصف الميل، بعد مشاركتين ناجحتين على مسافات أقصر.

وأكد شارلي آبلبي، أن «بيوتيفول لوف» عادت من المشاركة في مضمار يورك بحالة رائعة، ويأمل أن تساعدها زيادة المسافة على العودة إلى طريق الانتصارات، حيث إن مشاركاتها الأخيرة كانت قوية، ويعتقد أن الميل ونصف الميل هي المسافة الأنسب لها.

فيما سيشارك زميلها في الإسطبل «غولدن مايل» في سباق «كينغسفورد سميث كب» للفئة الأولى لمسافة 1300 متر، حيث ينطلق من بوابة خارجية، ويسعى إلى إحراز لقب جديد، بعد المستوى المميز الأخير، حيث يمتلك «غولدن مايل» سجل انتصارات في سباقات الفئة الأولى، حتى مسافة 1600 متر.