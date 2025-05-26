«ليك فيكتوريا» تحلق بلقب الـ 1000 جينيز الإيرلندي

حسمت «ليك فيكتوريا» لقب سباق الـ 1000 جينيز الإيرلندي للمهرات، لمسافة الميل «1600 متر»، على مضمار كوراغ في ختام المهرجان الإيرلندي، وحققت «ليك فيكتوريا» اللقب بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب ايدن أوبراين، مسجلة زمناً قدره 1.36.38 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن «كاليفورنيا دريمر»، بقيادة ديفيد إيغان، وإشراف ادريان ماري.

ويعد هذا الفوز الثاني على التوالي في الحفل للفارس ريان مور، والمدرب ايدن أوبراين، بعد أن خطف «لوس انجليس» لقب سباق «تتارسيلز غولد كب» للفئة الأولى لمسافة 2100 متر أحد أهم الأشواط، مسجلاً زمناً قدره 2.8.41 دقيقة، بفارق نصف الطول عن «انمات» بشعار شادويل، بقيادة جيم كراولي، وإشراف اوين بروز.