دبي فيوتشر وباشن آند غلوري لجودلفين يخوضان التحدي في «لونغشامب»

يتأهب ثنائي جودلفين دبي فيوتشر وباشن آند غلوري، للمشاركة في أحد أحدث سباقات الفئة الأولى في أوروبا، بري دو فيكومتيس فيجيه للفئة الأولى، والذي سيقام على مضمار لونغشامب العريق في فرنسا اليوم.

ويشرف على الجوادين المخضرمين، البالغين من العمر تسع سنوات، المدرب العالمي سعيد بن سرور، حيث يدخل دبي فيوتشر السباق الأوروبي بعد بداية قوية لموسم 2025، حقق خلالها فوزين لافتين في مضمار ميدان عبر سباقي ند الشبا تروفي (فئة 3) ودبي غولد كب (فئة 2).

ورغم غيابه الكامل عن المنافسات في موسم 2024، سبق لابن دباوي أن تألق في مشاركات سابقة على مسافات متوسطة، محققاً ألقاباً مثل ولفرتون ستيكس (ليستد) خلال مهرجان رويال آسكوت، والبحرين إنترناشونال تروفي (فئة 3) في 2022.

في المقابل، يسجل باشن آند غلوري ظهوره بعد سلسلة من العروض القوية، كان أبرزها حلوله وصيفاً لدبي فيوتشر في سباق البحرين، قبل أن يعود العام التالي ويحرز لقب سباق ليستد في المملكة.

كما حقق في وقت سابق المركز الرابع في دبي غولد كب (فئة 2)، إضافة إلى فوزه بلقب غلورياس ستيكس (فئة 3) على مضمار غودوود في 2021، ومركز ثالث مشرف في سباق غروسر برايس فون بادن (فئة 1) في العام ذاته.

وأبدى المدرب سعيد بن سرور تفاؤله بأداء جواديه، قائلاً: أظهر دبي فيوتشر جاهزية عالية في تدريباته هذا الأسبوع، وهو يتجه إلى فرنسا بحالة ممتازة، رغم أننا نفضل ألا تكون الأرضية لينة. سباقات المسافات الطويلة تناسبه تماماً، وقد برهن على مستواه خلال موسم دبي.

وأضاف: أما باشن آند غلوري، فهو يفضّل الأرضية اللينة، وبالتالي فإن هطول الأمطار لن يؤثر في فرصه. لقد قدّم أداءً جيداً في مشاركاته الأخيرة بدبي، ويواصل تدريباته بوتيرة قوية في الاسطبل.

ويترقب عشاق السباقات الأوروبية ظهور دبي فيوتشر وباشن آند غلوري في مضمار لونغشامب، وسط آمال بتألق جديد يضاف إلى سجل جودلفين الحافل في مضامير التحدي العالمية.