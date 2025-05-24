«سيمبول أوف أونر» لجودلفين يقود خيول الإمارات في «هايدوك بارك»

ينتظر عشاق سباقات الخيل باقة من السباقات المميزة أبرزها سباق «2000 جينيز الإيرلندي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، والذي ينطلق اليوم على مضمار «ذا كرا» في إيرلندا بمشاركة 9 خيول يتصدرها «كوزميك يير» بإشراف هاري تشارلتون.

فيما تخوض خيول الإمارات التحدي في عدة مضامير أوروبية أبرزها على مضمار هايدوك بارك في بريطانيا بمشاركة «سيمبول أوف أونر» بشعار جودلفين الفائز قبل نحو أسبوع بلقب سباق كارنارفون ستيكس من فئة (ليستد) على مضمار نيوبري،.

حيث يشارك في سباق ساندي لين ستيكس للفئة الثانية لمسافة 1200 متر، والذي يشارك فيه أيضاً «باور فل جلوري» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم وإشراف ريتشارد فاهي، و«كالا زاين» بشعار الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بإشراف جيمس تيت.

أداء جيد

وتحدث المدرب شارلي أبلبي عن مشاركة «سيمبول أوف أونر» لجودلفين في سباق ساندي لين ستيكس اليوم، وقال: إن «سيمبول أوف» أونر قدم أداءً جيداً في كارنارفون وخرج من السباق بحالة ممتازة.

ويمثل هذا السباق إحدى الفرص القليلة المتاحة لمنافسة أقرانه من خيول السرعة، ويتمتع حالياً بثقة عالية، ويعلم أن مسافة 1200 متر هي الأنسب له، و«بيغ موجو» يبدو المنافس الأبرز، لكننا سنخوض التحدي.

هدف

من جانب آخر، تسعى «دياموند رين» لجودلفين لتسجيل فوزها الثاني في سباقات ليستد، عندما تستهل موسمها الجديد في عمر الأربع سنوات عبر مشاركتها في سباق هيدج أوف أوك ستيكس (ليستد) في ذات الحفل.

واستهلت ابنة «شمردل» مسيرتها التدريبية بإشراف شارلي أبلبي بفوز أول بمضمار آسكوت في مايو، قبل أن تحقق فوزاً مريحاً في سباق فيليز ترايال (ليستد) في نيوبري، إلا أنها تراجعت بشكل مفاجئ وحلت بالمركز الأخير على أرضية سريعة في سباق ريبليزديل ستيكس (فئة2) في مهرجان رويال آسكوت.

وبعد استراحة، عادت إلى السباقات في نوفمبر وقدمت أداءً أفضل بحلولها رابعة على أرضية لينة في جيليز ستيكس (ليستد) على مضمار دونكاستر.

وقال شارلي أبلبي: إن «مسافة الميل وربع تبدو مثالية لـ «دياموند رين»، رغم أنها لا تفضل الأرضيات السريعة تدخل السباق وهي في جاهزية جيدة، ونتطلع لإعادتها إلى المسار الصحيح قبل انطلاق حملتها الصيفية».