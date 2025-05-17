سيف المزروعي بطلاً لتحدي 160 كلم في مهرجان ويندسور للقدرة

حقق فرسان الإمارات لقب سباق 160 كلم في مهرجان ويندسور للقدرة الذي أقيمت منافساته، أمس، في حديقة قلعة ويندسور الملكية بالمملكة المتحدة، وتوج بالمركز الأول للسباق الفارس سيف المزروعي على صهوة «بوليو كواسيلو» لإسطبلات MRM، فيما حصد الوصافة الفارس سعيد الخياري على صهوة «دراجون فيلي» لإسطبلات M7، وجاء في المركز الثالث الفارس البحريني فهد الخاطري على صهوة «فيز فوجولي».

وحقق لقب سباق 120 كلم الفارس البحريني سعود مبارك على صهوة «جيرونيمو دي سيفيتر»، واحتكر فرسان الإمارات المراكز من الثاني إلى الرابع، حيث نال الوصافة الفارس أحمد عبدالرحمن على صهوة «إس دبليو ليلك» لإسطبلات M7، وجاء في المركز الثالث الفارس عيسى المزروعي على صهوة «إس دبليو إنكارينت» لإسطبلات M7، يليه في المركز الرابع الفارس مصعب بالقيزي على صهوة «هيستيفيل فالويس» لإسطبلات F3.

كما تألق فرسان الإمارات في سباق الـ100 كلم، بعد أن هيمنوا على المراكز من الثاني إلى الرابع، حيث حقق الفارس راشد البلوشي الوصافة على صهوة «دوركان دي فيغنولس» لإسطبلات F3، وجاءت ثالثة الفارسة منال البلوشي على صهوة «بوليو شارلز» لإسطبلات MRM، وحل رابعاً سعيد البلوشي على صهوة «إس إم إسبيرانزا»، فيما حققت اللقب الفرنسية ليو فانديك إيريكوف على صهوة «بالكان بيليسكا» لإسطبلات F3.

وتُعد هذه البطولة، التي تنظم ضمن فعاليات معرض رويال وندسور للخيول، من أبرز سباقات القدرة على مستوى العالم، وتقام تحت مظلّة الاتحاد الدولي للفروسية، وتشمل ثلاث فئات هي 3*، و2* و1*، يمتد سباق CEI3* لمسافة 160 كم ويُعد التحدي الأصعب بين السباقات، فيما تغطي الفئتان الأخريان مسافات 120 كم و100 كم على التوالي.