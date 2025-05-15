فرسان الإمارات جاهزون لتحدي بطولة رويال وندسور للقدرة غداً

يشارك وفد يضم 31 فارساً من نخبة فرسان القدرة في الإمارات في سباق رويال وندسور للقدرة 2025، الذي يقام غداً في منتزه وندسور الكبير بالمملكة المتحدة، ضمن فعاليات معرض رويال وندسور للخيول، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية «FEI».

وتعد البطولة من أبرز سباقات القدرة على مستوى العالم، وتضم ثلاث فئات، هي «3 نجمات» و«نجمتان» و«نجمة واحدة»، ويمتد سباق فئة الثلاث نجمات لمسافة 160 كم، ويعد التحدي الأصعب بين السباقات، فيما تغطي الفئتان الأخريان مسافات 120 كم، و100 كم على التوالي.

وسجل فرسان الإمارات حضوراً مميزاً في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 2013، محققين الفوز في ست نسخ من أصل 11، من بينها نسخة 2014، التي تُوج فيها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، باللقب، إلى جانب أبطال آخرين مثل راشد محمد البلوشي 2013، وسيف المزروعي 2016، وسعيد حمود الخياري 2017، وغانم سعيد العويسي 2019، وفارس أحمد المنصوري، الذي أحرز اللقب في 2023، في نسخة تاريخية، فاز خلالها فرسان الدولة بالألقاب الثلاثة.

ويضم الوفد المشارك في نسخة هذا العام نخبة من الفرسان، أبرزهم سيف المزروعي، وسعيد الخياري، وفارس المنصوري، ضمن تشكيلة قوية تسعى لمنافسة المنتخب البحريني حامل اللقب، وصاحب أربعة تتويجات سابقة.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية: «حقق فرسان الإمارات خلال السنوات الماضية إنجازات بارزة على الصعيدين المحلي والعالمي في رياضة القدرة، وذلك بفضل الدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ونفخر بمشاركة فريق الإمارات في سباق رويال وندسور للقدرة، حيث يجسد فرساننا أسمى معاني الالتزام، القوة، والروح الرياضية.

نحن على ثقة بقدرتهم على تمثيل الدولة بأفضل صورة، وتحقيق نتائج تليق بتاريخنا العريق في هذه البطولة، كما يعد هذا السباق منصة مثالية لاستعراض الجهود الكبيرة والتحضيرات، التي قام بها الفريق، ورفع مستوى التحدي والمنافسة بكل شغف ونزاهة».

من جانبه، قال أحمد راشد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية ورئيس الفريق الإماراتي: «تعد بطولة رويال وندسور للقدرة من أرقى السباقات الدولية، وتحقيق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للفوز في 2014 ألهم العديد من الفرسان لمواصلة المسيرة ورفع راية الإمارات في المحافل العالمية. لدينا فريق قوي ومتكامل، ونحن على ثقة بأنه سيحقق أداء مشرفاً يليق بتطلعات القيادة الرشيدة وشعب الإمارات».

يذكر أن مسارات السباق تمر عبر مناظر طبيعية خلابة داخل منتزه وندسور الكبير، وتشمل معالم شهيرة مثل تمثال «كوبر هورس»، «لونغ ووك»، وتمثال الملكة إليزابيث الثانية للفنان فيليب جاكسون، وساحة «سميثز لون» المعروفة باستضافة فعاليات رياضة البولو العالمية. وتختبر المسارات قدرات الفرسان والخيول عبر تضاريس متنوعة، تشمل: الغابات، الأراضي العشبية، المياه، والطرق المستوية.