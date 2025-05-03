ثلاثي جودلفين يطارد الـ«2000 جينيز الإنجليزي»

تتجه الأنظار، مساء اليوم، إلى مضمار «نيوماركت» العريق في المملكة المتحدة، الذي يحتضن السباق الكلاسيكي «2000 جينيز الإنجليزي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 11 خيلاً، من بينها 3 خيول تمثل الإمارات بشعار جودلفين، وهي:

«شادو أوف لايت»، و«رولينغ كورت»، وهما تحت إشراف شارلي آبلبي، و«تورنادو أليرت» بإشراف سعيد بن سرور.وتتطلع خيول جودلفين إلى المحافظة على اللقب الذي حققه العام الماضي البطل «نوتابل سبيتش» بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي بعد أن أهدى الإمارات اللقب الـ11 والخامس للشعار الأزرق الملكي.

شوط الافتتاح

ويدشن حفل اليوم الشوط الأول لمسافة 1200 متر للمهرات والأفراس بمشاركة 8 خيول، من بينها «فروست آت داون» لعبدالله المنصوري بإشراف وليام نايت، في حين تشارك في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر 13 خيلاً، من بينها «مور ثندر» لسعيد سهيل بإشراف وليام هاجس، و«أرمرم» لزياد كلداري بإشراف ريتشارد هانون.

ويشهد الشوط الثالث لمسافة 1800 متر مشاركة 13 خيلاً، أبرزها «أرابيان لايت» لجودلفين بإشراف شارلي آبلبي، كما يشهد السباق مشاركة «هاند أوف غود» لمحمد جابر بإشراف هاري شارلتون.

ويعد الشوط الرابع واحداً من أقوى الأشواط لمسافة 1000 متر من الفئة الثالثة، ويشهد مشاركة 11 خيلاً، أبرزها «بي يوتيفول دياموند» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بإشراف كيه آر بورك.

ويشارك في الشوط السادس «هانديكاب» لمسافة 2400 متر «إل كوردوبس» لجودلفين بإشراف شارلي آبلبي، وتواصل خيول الإمارات مشاركتها في الشوط الثامن لمسافة 1400 متر، حيث يخوض التحدي «وايت كراون ستار» بشعار سعيد سهيل بإشراف أندريه بالدنغ.

إنجازات رائعة

ويملك فريق جودلفين إنجازات رائعة في تاريخ السباق حققها مع عدة نجوم، أبرزها «دون أبروتش» في نيوماركت عام 2013 بعد حملة استثنائية في عمر السنتين توجها بالحصول على لقب بطل أوروبا لخيول السنتين بعد فوزه في سباقين من الفئة الأولى، هما فينسنت أوبراين ناشيونال ستيكس، ودبي ديوهيرست ستيكس.

ويعد «شادو أوف لايت» من أهم الأسماء البارزة لهذا اليوم والذي توج بطلاً لخيول السنتين في أوروبا للعام 2024 بعد فوزين في الفئة الأولى بسباق ميدل بارك ستيكس، ثم دبي ديوهيرست ستيكس.

«ويدخل رولينغ كورت» لجودلفين المواجهة بعد قضاء الشتاء في دبي ومشاركته الوحيدة بمضمار ميدان بسباق جميرا غينيز «ليستد»، التي توجها بالفوز بفارق ستة أطوال، في حين يأمل «تورنادو أليرت» في تحقيق الإنجاز نفسه لسعيد بن سرور عندما يتصدر المنافسة بعد مشاركتين واعدتين على الأرضية الاصطناعية.

تجربة عظيمة

وأعرب المدرب شارلي آبلبي عن سعادته بمشاركة الثنائي «رولينغ كورت» و«شادو أوف لايت» في سباق الـ2000 جينيز وقال: هما نوعان مختلفان من الخيول، ولقد حددنا «رولينغ كورت» حصاناً محتملاً للداربي، ونعلم أن سباق 2000 جينيز هو تجربة عظيمة للداربي.

وقد رأينا ذلك في الماضي مع «مسار»، حيث سجل فوزاً رائعاً في ميدان في وقت سابق من هذا العام، ومن المؤكد أن يتحمل مسافة الميل هنا، وهو ما كان في اعتبار ويليام أثناء اختيار الحصان الذي سيرتبط به.

من جانبه أكد سعيد بن سرور أن «تورنادو أليرت» يخطو خطوة أكبر بعد فوزه في سباقات المبتدئة في نهاية الموسم الماضي، لكنه كان يتدرب بشكل جيد في الإسطبل، وأدى تدريباً جيداً على المسار التدريبي، ولديه ثقة بأنه سيحقق نتائج أفضل من الميل في المستقبل، ونأمل في أداء جيد هنا قبل أن نبحث المشاركة في سباقات أطول مثل دانتي ستيكس.

تاريخ مميز

وتوّجت خيول الإمارات بلقب الجينيز الإنجليزي 11 مرة، حيث كانت بداية الإنجازات عام 1985، عندما انتزع المهر «شدايد» للمغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم اللقب الأول آنذاك، وظفر الأسطورة «نشوان» للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم باللقب الثاني عام 1989.

وحصل المهر «بينيكامب» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على اللقب الثالث عام 1995 بقيادة الفارس تيري جارنيت.

وحقق المهر «مارك أوف استيم» لجودلفين الفوز بالسباق عام 1996، في حين نال «آيلاند ساندس» لجودلفين اللقب عام 1999 بقيادة الفارس ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

ونال المهر «كينجزبست» لسعيد سهيل اللقب السادس عام 2000 بقيادة الفارس كيرين فالون. وحقق المهر «حافظ» للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الفوز باللقب السابع عام 2004 بقيادة الفارس ريتشارد هيلز.

وحقق «دون أبروتش» لجودلفين اللقب الثامن عام 2013 بقيادة الفارس كيفن مانينغ، وإشراف المدرب جون بولجر. وأضاف «نايت أوف ثندر» لسعيد منانة الإنجاز التاسع لخيول الإمارات بعد أن فجر المفاجأة العام 2014، وفاز بفارق نصف طول عن المرشح الأول «كينغ مان» للأمير الراحل خالد بن عبدالله.

وأضاف المهر «كوريباس» اللقب العاشر للإمارات بقيادة جيمس دويل بإشراف المدرب شارلي آبلبي. وأهدى «نوتابل سبيتش» لجودلفين، العام الماضي، الإمارات اللقب 11 بقيادة وليام بيوك بعد فوزه لأول مرة في السباق الكلاسيكي.