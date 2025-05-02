«تريبالست» لجودلفين بطل «بري دو موغي» للمرة الثالثة

حقق «تريبالست» بشعار جودلفين الفوز للمرة الثالثة بسباق «بري دو موغي» للفئة الثانية لمسافة 1600 متر، ليرفع رصيد انتصاراته إلى 8 انتصارات في مضمار سان كلود الفرنسي، وحقق بطل جودلفين «الهاتريك» بإحرازه الفوز الثالث للسباق، بقيادة الفارس مايكل بارزلونا، وإشراف أندريه فابر، مسجلاً زمناً قدره 1.38.19 دقيقة بفارق طولين عن رفيقه في الإسطبل «فيرت بوا»، بقيادة ألكسيس بويشن، وإشراف فابر.

وأثبت «تريبالست» أنه رقم صعب في مضمار سان كلود الفرنسي، بعد أن حقق سلسلة من النتائج المميزة، حيث يملك رصيداً رائعاً من الانتصارات، أبرزها الفوز مرتين بسباق «بري إدموند بلانك» للفئة الثالثة، وسباق «بري تانتيم» من فئة «ليستد».

وفي سباق «بري دو مولان دي لونغشامب» للفئة الأولى في سبتمبر الماضي، بإضافة إلى الثلاثية «الهاتريك» في سباق «بري دو موغي»، بعد تألقه في النسخة الأخيرة.