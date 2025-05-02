«سيلفر نوت» لجودلفين يطمح للتألق في افتتاح «الجينيز الإنجليزي»

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل إلى مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا، الذي يحتضن مهرجان الـ«الجينيز الإنجليزي»، بمشاركة نخبة من الخيول الإماراتية والعالمية، في حين يشهد مضمار «شيرشل دوانز» بالولايات المتحدة الأمريكية، فجر الأحد، انطلاقة النسخة الـ151 من سباق «ديربي كنتاكي» لمسافة 2000 متر من «الفئة الأولى»؛ أحد أعرق وأهم السباقات في عالم الخيل.

ويشارك الرحالة العالمي «سيلفر نوت» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي في سباق «جوكي كلوب ستيكس» للفئة الثانية في اليوم الأول من المهرجان الإنجليزي لمسافة 2400 متر، ويعود «سيلفر نوت» إلى إنجلترا بعد أن أمضى معظم وقته في الولايات المتحدة.

حيث حقق ثلاثة انتصارات في الفئة الثانية الموسم الماضي في سباقات «إلكهورن ستيكس»، و«مان أو وور ستيكس»، و«بولينغ غرين ستيكس»، كما حقق «سيلفر نوت» فوزه الرابع بالفئة الثانية في مشاركته الوحيدة في مضمار ميدان هذا الشتاء، مسجلاً الفوز بسهولة بسباق «دبي سيتي أوف غولد» في حفل سوبر ساترداي.

وقال شارلي أبلبي: «سعدنا بفوز «سيلفر نوت» في دبي، وقد عاد إلى نيوماركت بصحة جيدة، ومن المتوقع أن تكون الأرضية هنا مناسبة، ونأمل أن يكون بارزاً في السباق».

ويشارك في الحفل ذاته الجواد غير المهزوم «ألباين تريل» لجودلفين في «سباق نيوماركت ستيكس» بعد انطلاقة رائعة بمضمار وولفرهامبتون في مطلع فبراير، وحقق ابن «دباوي» فوزاً حاسماً على المضمار العشبي في يارموث في أوائل أبريل، كما يشارك في السباق ذاته «ديفلز أدفوكيت» تحت إشراف جون وثيدي غوسدن.

كما يتطلع «سيمبول أوف أونر» لجودلفين في حفل اليوم للمحافظة على سجله المميز هذا العام عندما يشارك في سباق كينغ شارلز الثاني «ليستد» تحت إشراف شارلي أبلبي.

«ديربي كنتاكي»

من جهة أخرى، يبحث ثنائي جودلفين «سوفرينتي»، و«إيست أفينيو» عن فرصتين قويّتين للإسطبل الأزرق الملكي عندما يخوضان التحدي «ديربي كنتاكي» لمسافة 2000 متر للفئة الأولى في مضمار شيرشل داونز بالولايات المتحدة الأمريكية فجر الأحد.

وشاركت خيول جودلفين 12 مرة في سباق الديربي، وكان أفضل أداء للفريق مع «إسينشال كواليتي»، بطل خيول السنتين والفائز لاحقاً في بيلمونت ستيكس». وتأتي مشاركة هذين الجوادين في السباق بعد أداء قوي.

حيث حل «سوفرينتي» بالمركز الثاني بفارق طول وربع عن «تابان ستريت» في داربي فلوريدا «للفئة الأولى» في غلف ستريم بارك الشهر الماضي، وكان «سوفرينتي» قد حقق فوزاً في أول ظهور له في سن الثلاث سنوات في المضمار نفسه.

أما «إيست أفينيو» فقد بدأ مسيرته بشكل مذهل مع المدرب بريندان والش، حيث حقق فوزاً كبيراً بفارق 8 أطوال في أول مشاركاته في إيليس بارك، ثم توج بفوز مماثل في بريدرز فوتشريتي للفئة الأولى بمضمار كينيلاند.

حالة رائعة

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين الولايات المتحدة: «يتجه «سوفرينتي» إلى كنتاكي داربي وهو في حالة رائعة، ولن تشكل البوابة رقم 18 عائقاً كبيراً له بأسلوبه في السباق، كما نأمل مع انطلاق السباق أن يتسنى له الاندماج وسط المجموعة دون أن يكون في مسار خارجي عند أول منعطف».

وأردف قائلاً: إن «إيست أفينيو» الذي يشرف عليه المدرب بريندان يسعد الجميع في إسطبل والش، ويبدو أنه في قمة مستواه في الوقت المناسب، وأظهر في بلو غراس أنه جاهز للمنافسة.

وفي تدريبه الأخير للداربي يوم الأحد قطع 1000 متر في أقل من دقيقة مع الركض بشكل جيد بعد ذلك، والفارس ماني فرانكو جاء من نيويورك لقيادته في هذا التدريب، وأثنى عليه كل الثناء، وأكد أنه متحمس جداً لقيادته.

وأكمل قائلاً: «لقد حصل على خانة جيدة في البوابة رقم 12، لذا نأمل أن يتمكن من الركض خلف خيول السرعة، وأن يكون في وضعية تنافسية مع المتصدرين في المنعطف الأخير. نتوقع أن يظهر بأداء مميز وينافس على النتيجة النهائية».

ويسعى المهر السريع «ثينك بيغ» لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في سباق توين سبايرز تيرف سبرينت للفئة الثانية بإشراف المدرب مايكل ستيدهام، ولم يخسر «ثينك بيغ» في ثلاث مشاركات على العشب، وفي ظهوره الأول في السباقات المصنفة خرج بفوز مقنع على «روغ لايتنينغ» في شاكرتاون ستيكس بمضمار كينيلاند في وقت سابق من الشهر.

وقال مايكل باناهان: «لقد كان «ثينك بيغ» في حالة جيدة للغاية خلال التدريبات، وقام بتدريب رائع يوم الجمعة الماضي استعداداً لسباق توين سبايرز سبرينت للفئة الثانية، إنه يتطلع للحفاظ على سجله دون هزيمة على العشب، ومايك لا يمكن أن يكون أكثر سعادة بما يقدمه الآن».

وأضاف: «على الرغم من أنه الأقل خبرة بين الخيول المشاركة في السباق، إلا أنه يحمل وزناً أعلى من جميع المشاركين، بما في ذلك الفائز السابق في بريدرز كب «نوبالز»، إلا أنه يمتلك ميزة كبيرة مقارنة بمجموعة من خيول السرعة الأكبر سناً التي وصلت إلى أقصى إمكاناتها».