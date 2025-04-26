«العاصي» لشادويل يتألق على مضمار «سانداون بارك»

حقق «العاصي» بشعار شادويل فوزاً ثميناً على مضمار سانداون بارك في المملكة المتحدة بعد انتزاعه لقب سباق «غوردون ريتشاردز ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف وليام هاجس، مسجلاً زمناً قدره 2.11.22 دقيقة بفارق نصف الطول عن «آنشنت ويزدوم» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، وجاء في المركز الثالث «المقام» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة توم ماركواند وإشراف إيد ووكر.

وانتزع «فيفث كولم» لجودلفين المركز الأول على المضمار ذاته في سباق «إيشير كاب هانديكاب» لمسافة الميل بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف جون وثادي جوسدن مسجلاً زمناً قدره 1.45.35 دقيقة.

كما تألق في الحفل ذاته «كوين أول ستار» لجابر عبدالله بعد فوزه بلقب شوط السرعة الافتتاحي «هانديكاب» لمسافة 1000 متر، بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا وإشراف جاك شانون مسجلاً زمناً قدره 1.1.18 دقيقة.

من جهة أخرى، شهد مضمار دونكاستر في إنجلترا تألق «رموز» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في سباق «نوفايس ستيكس» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس كالم رودريغز وإشراف أوين براوز، مسجلاً زمناً قدره 1.25.45 دقيقة بفارق رقبة عن «سي فورس» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة كيرين فالون وإشراف وليام هاجس.