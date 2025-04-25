خيول الإمارات تبحث عن انتصارات جديدة في «سانداون بارك»

تخوض خيول الإمارات التحدي اليوم ضمن منافسات الحفل الذي يستضيفه مضمار سانداون بارك في المملكة المتحدة، ومن أبرز المشاركين في حفل اليوم، ثنائي جودلفين «آنشنت ويزدوم» و«آرابيان كراون»، بإشراف شارلي أبلبي، في سباق «غوردون ريتشاردز ستيكس» للفئة الثالثة على مسافة الميل وربع الميل.

ويشارك في ذات السباق «المقام» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف توم ماركواند، و«العاصي» لشادويل بإشراف وليام هاجاس، و«رويال شامبيون» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، فيما يشارك «آيس ماكس» بالشعار ذاته في سباق الميل للفئة الثانية، مع المدرب كيه آر بروك.

ويدخل «آنشنت ويزدوم» لجودلفين سباق اليوم، وفي رصيده انتصارات مهمة، أبرزها لقب «فيوتشيريتي تروفي» للفئة الأولى في عمر السنتين، وواصل مشاركاته في موسم الثلاث سنوات على مسافات متوسطة، حيث حلّ وصيفاً في سباق «دانتي ستيكس» للفئة الثانية، قبل أن يحقق فوزاً مريحاً في سباق كأس البحرين للفئة الثالثة.

ويعد ممثل جودلفين الثاني «آرابيان كراون»، من أبرز الخيول التي عززت حضورها قبل الدربي الإنجليزي قبل عام، بعد فوزه الكاسح في سباق «كلاسيك ترايل» للفئة الثالثة.

لكن الإصابة حرمته من المشاركة في السباقات في بقية الموسم، ليعود إلى مضمار ميدان للمشاركة في سباق «دبي سيتي أوف غولد» للفئة الثانية، في حفل سوبر ساترداي، قبل أمسية كأس دبي العالمي، ليقدم أداءً واعداً، إذ تقدّم من الصفوف الخلفية، ليحرز المركز الرابع خلف «سيلفر نوت».

وأكد شارلي أبلبي، جاهزية ثنائي جودلفين ابني الأسطورة «دباوي»، وقال: «لقد تطور أداء «آنشنت ويزدوم»، بعد مشاركته في مضمار نيوبري، حيث بدا أنه بحاجة إلى تلك المشاركة.

ولا أعتقد أن تقليص المسافة إلى الميل وربع الميل سيشكّل عائقاً له، وقد ناقشنا هذا الخيار خلال فصل الربيع، ونأمل أن يقدّم أداءً قوياً، يمكّننا من استهداف بعض سباقات الصيف على أرضيات جيدة أو لينة».

وعن مشاركة «آرابيان كراون» في تحدي اليوم، رد أبلبي قائلاً: «تحسّن «آرابيان كراون» بشكل ملحوظ منذ مشاركته في دبي، ربما تكون هذه المسافة أقصر قليلاً مما يناسبه، إذ نعتقد أن مستواه الأفضل سيكون على مسافة الميل ونصف الميل، وحان الوقت لإعادته إلى السباقات، وارتأينا أن الأرضية قد تصبح سريعة للغاية، إذا انتظرنا حتى سباق مثل جوكي كلوب ستيكس، ضمن مهرجان الجينيز».