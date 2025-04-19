كأس رئيس الدولة للخيول.. النسخة 32 تنطلق من تونس غداً

بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق غداً النسخة الـ32 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في مضمار قصر السعيد في تونس.

وتقام سباقات الموسم الجديد للكأس الغالية بمجموع جوائز تصل لأكثر من 15 مليون درهم، لتصبح أغلى مسابقة في تاريخ سباقات الخيل العربية في العالم، إذ تحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم واهتمام القيادة الرشيدة لتجسيد صناعة متطورة لسباقات الخيل العربية ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم، وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل وإعلاء شأن الخيل العربي.

ويشارك 15 خيلاً، تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في تونس وشمال أفريقيا من عمر 4 سنوات فأكثر في سباق المحطة التونسية، الذي يقام ضمن (الفئة الأولى) لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية بجوائز تبلغ قيمتها (500 ألف دينار تونسي) هي الأغلى بتاريخ السباقات التونسية.

حيث يتصدر الترشيحات للظفر بالكأس الغالية الثلاثي الجواد الليبي «حاتم» المنحدر من نسل «تي أم فريد تكساس، بجانب بطل آخر 3 نسخ من سباق المحطة التونسية الجواد «خدام» المنحدر من نسل مقاتل الخالدية.

ومن ثم «لاس فيغاس» المنحدر من نسل باسق الخالدية. كما تضم القائمة المشاركة مجموعة قوية من الخيول هي: عراق، أزمير، جولمود قرطاج، جسور العرب، كاريه، نفيه، موسان، نار شال جودا، نهر النيل، نصر البيباني، مونيب الوجد، بوس دي سولوت).

أجندة

وكانت اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية قد أعلنت في وقت سابق عن أجندتها لعام 2025، حيث تتضمن 17 سباقاً بواقع 10 جولات في مضامير القارة الأوروبية وبريطانيا وتركيا، بجانب 5 في المضامير العربية ومحطة في الولايات المتحدة الأمريكية ومحطة في روسيا،.

حيث البداية من تونس بتاريخ 20 أبريل الجاري، ومن ثم المملكة المغربية الشقيقة بتاريخ 26 أبريل بجوائز(250 ألف يورو)، وتليها فرنسا بتاريخ 11 مايو 2025 وجائزتها (350 ألف يورو)، ثم تنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 17 مايو 2025 وجائزتها (200 ألف دولار)، وتعود من جديد إلى أوروبا عبر المحطة الإيطالية بتاريخ 18 مايو 2025 وجائزتها (300 ألف يورو)، وبعدها تقام في كل من:

السويد 6 يونيو (100 ألف يورو)، ألمانيا 6 يوليو (250 ألف يورو)، هولندا 3 أغسطس (100 ألف يورو)، إسبانيا 15 أغسطس (200 ألف يورو)، روسيا 30 أغسطس (100 ألف دولار)، بلجيكا 2 سبتمبر (200 ألف يورو)، تركيا 7 سبتمبر (250 ألف دولار)، إنجلترا 13 سبتمبر (400 ألف جنيه إسترليني)، بولندا 28 سبتمبر (200 ألف يورو)، مصر 25 أكتوبر (500 ألف درهم إماراتي)، ليبيا 31 أكتوبر (مليون درهم إماراتي)، المملكة العربية السعودية 21 نوفمبر (مليون ونصف المليون ريال سعودي).

مكرمة

من جهته، قال فيصل الرحماني، أمين عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية: «نتطلع لبداية موسم استثنائي حافل بالنجاحات في ظل الجوائز الجديدة والمكرمة السخية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة».

مؤكداً أن توجيهات واهتمام سموه تقود سباقات الكأس الغالية لصدارة المشهد في صناعة منظومة متطورة لسباقات الخيل العربية على الصعيد العالمي، بعد أن أصبحت الأغلى والأقوى منذ تأسيس وبدء سباقات الخيل العربية في العالم.

وأضاف: «تمثل المبادرات التطويرية الجديدة، التي تم اعتمادها لسباقات 2025 انعكاس مهم لمكانة الكأس المرموقة، وحرص كبير من القيادة الرشيدة لمواصلة تعزيز حضور الخيل العربي في أكبر وأهم المهرجانات العالمية، دعماً للملاك والمربين والمرابط، وتشجيعهم على رفع مستويات الإنتاج ورفد المسيرة بأبطال وأسماء قوية قادرة على صناعة الفارق في كل موسم».

معرباً عن شكره وتقديره لتونس وتحضيراتهم الكبيرة لانطلاق النسخة الـ32 من الكأس الغالية، مؤكداً أن تونس تعد من البلدان المنتجة وصاحبة الحضور القوي في صناعة الأبطال بمسيرة الخيل العربي، وتحظى المحطة الافتتاحية بمؤشرات قوية تقودنا لسباق مميز في ظل التفاعل الكبير لملاك الخيل في تونس وشمال أفريقيا.