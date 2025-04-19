قرية بوذيب تختتم موسم القدرة اليوم

تسدل قرية بوذيب العالمية للقدرة في الختم، صباح اليوم الستار عن موسم سباقات القدرة (2024 ـ 2025) بسباقين تأهيليين، الأول لمسافة 40 كلم، والثاني لمسافة 80 كلم، بمشاركة مختلف أندية إسطبلات الفروسية بالدولة.

وينظم السباقين اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتم تقسيم سباق الـ80 كلم، إلى ثلاث مراحل تبلغ مسافة الأولى التي تم ترسيمها باللون البني 40 كلم، والثانية باللون الأخضر 20 كلم، والثالثة باللون الأبيض 20 كلم، فيما يتكون سباق الـ40 كلم من مرحلة واحدة تم ترسيمها باللون البني.

وسيتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق شروط السباق، وتقرر الحد الأدنى لعمر الجواد 5 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 56 نبضة بالدقيقة.

وكانت قرية بوذيب للقدرة بالختم قد دشنت في أكتوبر الماضي، برنامج سباقات القدرة موسم 2024 ـ 2025، والذي ضم 62 سباقاً، أقيمت على ميادين القدرة الرئيسية، في مدينة دبي الدولية بسيح السلم، وقرية الإمارات العالمية في الوثبة، فضلاً عن قرية بوذيب للقدرة.