«ترولر مان» و«دبي فيوتشر» يبحثان عن إنجاز جديد في يورك

فازت «تشارلوتز ويب» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بسباق «السير هنري سيسيل غالتريس ستيكس» لمسافة 2400 متر في ثاني أيام مهرجان إيبور الإنجليزي على مضمار يورك بالمملكة المتحدة.

وفازت «تشارلوتز ويب» باللقب بقيادة دانيال تودهوب، وبإشراف سايمون، وإيد كريسفورد، مسجلة زمناً قدره 2.28.63 دقيقة بعد صراع مثير بفارق رأس عن «كريب سوزيت»، في حين حققت «ميني هوك» لقب سباق «يوركشاير أوكس» للفرسات والمهرات لمسافة 2400 متر من الفئة الأولى بقيادة ريان مور وإشراف آيدن أوبراين، مسجلة زمناً قدره 2.26.67 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال ونصف الطول عن «إيسترينج».

أمل

من جهة أخرى، يتطلع ثنائي جودلفين «ترولر مان» بإشراف جون وثادي جوسدن، و«دبي فيوتشر» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، اليوم، لإنجاز جديد في سباق لونسديل كب للفئة الثانية ضمن فعاليات اليوم الثالث من المهرجان الإنجليزي.

ويمثل شعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، كل من «ريسيبروكيت» بإشراف كيه آر بروك، و«روك أون ثندر» مع المدرب كيفن ريان في سباق «البسطي أكوي وورلد دبي جيم كراك ستيكس» للفئة الثانية لمسافة 1200 متر، كما يشارك في السباق ذاته «كوميكال بوينت» لسعيد سهيل بإشراف أندريه بالدنغ.

ويخوض «ترولرمان» مشاركته الأولى منذ فوزه المميز في سباق غولد كب للفئة الثانية بمهرجان رويال أسكوت، حينما تفوق بسبعة أطوال على «إيلينوي»، في حين حل «دبي فيوتشر» و«سويت ويليام» في المركزين الثالث والرابع.

تألق

وكان «ترولرمان» قد خطف الأنظار وحقق فوزاً مثيراً في إيبور هانديكاب على المضمار نفسه عام 2022، قبل أن يثبت مكانته كونه أحد أبرز خيول التحمل من خلال انتصارات مهمة أبرزها لونغ ديستانس كب (فئة 2) في 2023، وهنري 2 ستيكس (فئة 3) هذا الموسم.

ويُعد «دبي فيوتشر» الحصان الوحيد في قائمة لونسديل كب الذي تمكن من التفوق على «ترولر مان» هذا العام، عندما أحرز فوزاً سهلاً في دبي غولد كب (فئة 2) بمضمار ميدان في أبريل، في حين اكتفى «ترولر مان» بالمركز الخامس.

ورغم تألقه هذا الموسم في سباقات التحمل، فلم تخدم الأرضية «دبي فيوتشر» في بري دو فيكومتيس فيجييه (فئة 1) بفرنسا في مايو، كما لم يظهر بمستواه المعهود في غودوود كب (فئة 1) في مشاركته الأخيرة.

وقال ثادي غوسدن: «فاز ترولرمان في غولد كب بأسلوب رائع، ومنحناه فترة راحة قصيرة قبل أن نختار العودة عبر هذا السباق، وسبق له أن تألق في مهرجان إيبور، ومسافة الميلين حول يورك تناسبه تماماً».

وقال المدرب سعيد بن سرور: «الأرضية مهمة للغاية بالنسبة لدبي فيوتشر، ونفضل أن تبقى جيدة إلى سريعة. لقد خرج من سباق غودوود في حالة ممتازة، وآمل أن يقدم أداء قوياً إذا توافرت له الأرضية الملائمة».