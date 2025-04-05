محمد بن راشد: كأس دبي العالمي يجسّد أرقى مفاهيم التميز والتحدي

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضيوف النسخة 29 من كأس دبي العالمي، التي تنطلق اليوم بمشاركة نخبة خيول العالم. وقال سموه في الكلمة الرسمية بكتاب البطولة بمناسبة انطلاق الحدث العالمي:

«يسعدنا أن نرحّب بمحبي سباقات ورياضات الخيل من مختلف أنحاء العالم في النسخة التاسعة والعشرين من كأس دبي العالمي؛ هذا الحدث العريق الذي يواصل ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، جامعاً على مضمار «ميدان» نخبة الخيول والفرسان والمدربين في منافسات تجسّد أرقى مفاهيم التميز والتحدي».

وأضاف سموه: «منذ تأسيسه عام 1996، انطلق كأس دبي العالمي برؤية طموحة هدفها جعل دبي مركزاً عالمياً لصناعة وسباقات الخيل. وبعد نحو ثلاثة عقود، بات الحلم واقعاً ملموساً، مع تحقيق الخيول التي يتم تدريبها هنا تفوقاً واضحاً في أهم الميادين العالمية، محققة أكبر النتائج والإنجازات».

وتابع سموه: «كذلك، نرحّب مجدداً بأبطال شاركوا ضمن نسخة العام الماضي، لمواصلة التحدي في هذا المحفل الكبير.. ونستذكر تلك اللحظة المميزة التي شهدتها نسخة العام 2024 من الكأس بتتويج لوريل ريفر، الحصان الأعلى تصنيفاً في العالم، فمنذ انطلاقه، لم يكن كأس دبي العالمي مجرد ميدان للمنافسة، بل كان وسيظل منصة عالمية تعزّز التعاون والتقارب، فهناك خيول من 20 دولة تشارك في نسخة هذا العام، تأكيداً على عالمية هذه الرياضة، والدور الريادي الذي تقوم به دبي في دعمها وتطويرها».

واختتم سموه: «نشكر كل من أسهم في إنجاح هذا الحدث الرائد، من المدربين والفرسان، وكذلك الجمهور، الحاضر في المضمار والمتابع من مختلف أنحاء العالم، والشكر موصول لشركاء الحدث والرعاة، وفرق العمل لجهودهم الكبيرة لضمان تقديم تجربة استثنائية تؤكد مكانة كأس دبي العالمي عنواناً لمعاني الفروسية، والإبداع، والريادة».