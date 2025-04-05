كأس دبي العالمي.. حلم الأبطال

تتجه أنظار العالم، مساء اليوم، إلى مضمار «ميدان»، لمتابعة منافسات النسخة 29 من كأس دبي العالمي في الشوط التاسع والرئيسي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «طيران الإمارات»، البالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، بمشاركة 11 خيلاً.

وتتطلع نخبة خيول العالم إلى معانقة المجد في أغلى أشواط الأمسية، حيث تحلم اليابان باللقب الثالث في تاريخها بعد إنجازها الأول عام 2011 الذي حققه «فيكتوريا بيسا»، قبل أن يهدي «أوشبا تيسيرو» لـ«شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة» اللقب الثاني لبلد الساموراي في النسخة قبل الماضية 2023 ليحتل الوصافة العام الماضي خلف «لوريل ريفر» الذي يغيب عن المشاركة في 2025.

إنجاز تاريخي

يسعى بطل 2023 «اوشبا تيسيرو» بقيادة الفارس اكبرا سوجوارا، وإشراف المدرب نوبورو تاكاجي، إلى أن يكون ثاني حصان يحقق اللقب عقب الإنجاز التاريخي لـ«ثندر سنو» بشعار جودلفين عامي 2018 و2019 إلا أن النجم الياباني يصطدم بمواطنه المرشح الأول «فوريفر يونغ» لسوسومو فوجيتا والذي يتصدر قائمة الترشيحات تحت إشراف المدرب يوشيتو ياهاجي وقيادة الفارس ريوسي ساكاين.

حيث يدخل «فوريفر يونغ» السباق وفي رصيده العديد من الإنجازات أبرزها الفوز بلقب ديربي الإمارات 2024، وكأس السعودية 2025، كما تضم كتيبة الخيول اليابانية «ويلسون تيسورو» بإشراف نوبورو تاكاجي، و«رامجيت» بإشراف شوزو ساساكي.

ويتطلع المدرب بوبات سيمار الفائز بلقب النسخة الماضية مع «لوريل ريفر»، إلى الفوز باللقب للعام الثاني على التوالي، حيث يدفع باثنين من الجياد التي سبق لها تحقيق الانتصارات على مضمار ميدان، وحققا نتائج لافتة في الموسم الحالي وهما الجواد «إمبريال إمبيرور» لديفا للسباق بقيادة تاج أوشي الفائز في الفترة الأخيرة بلقب «آل مكتوم كلاسيك» لخيول الفئة الثانية لمسافة 2000 متر.

ضمن أمسية «سوبر ساترداي»، وممثل السعودية «ووك أوف ستارز» بشعار عذبة للسباقات بقيادة مايكل بارزالونا المتوج يناير الماضي بـ«كأس تحدي آل مكتوم» للفئة الأولى.

أول لقب

وتسعى قطر إلى الفوز باللقب الأول في تاريخها عن طريق الجواد «هيت شو» لوذنان للسباقات بإشراف براد كوكس وقيادة فلورانت جيرو، فيما يعد «راتل ان رول» هو الممثل الثاني لخيول السعودية لشرف محمد الحريري وإسطبل لوكي سيفن.

وتتطلع الخيول الأمريكية إلى العودة للواجهة من جديد عن طريق الثلاثي «إيل ميراكولو» بإشراف أنطونيو سانو وقيادة جون فيلاسكيز و«ميكستو» بإشراف دووج أونيل وقيادة الفارس فرانكي ديتوري، والذي يتطلع إلى تحقيق رقم قياسي جديد بعد تصدره قائمة الفرسان الأكثر تتويجاً باللقب بواقع مرتين بالتساوي مع الفارس المعتزل جيري بيلي، كما يدفع المدرب أونيل بـ«كاتونا» بقيادة سلفستر دي سوزا.

الشوط التاسع

السباق: كأس دبي العالمي

المسافة: 2000 متر

المضمار: رملي

الفئة: الأولى

الجائزة المالية: 12 مليون دولار

الموعد: 9:30

عدد الخيول: 11