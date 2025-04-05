برؤية «فارس العرب».. دبي بوصلة الفروسية العالمية

أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن كأس دبي العالمي يواصل ترسيخ مكانته وحضوره المميز على الخارطة الدولية لسباقات الخيل بفضل الرؤية الثاقبة والدعم الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

مشيراً إلى أن الحدث اكتسب على مدى قرابة ثلاثة عقود من الزمن سمعة عالمية كبيرة بفضل الرعاية الكريمة والمتابعة المستمرة من سموه مما جعل دانة الدنيا دبي تقود بوصلة العالم في رياضة الفروسية وهو يؤكده حرص كبار الملاك وأمهر الفرسان ونخبة الخيول على المشاركة في الأمسية العالمية الشهيرة التي تقام على التحفة المعمارية مضمار ميدان في كل عام.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم لـ«البيان»، بمناسبة انطلاق النسخة 29 من كأس دبي العالمي، إن اهتمام «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برياضة الآباء والأجداد، قاد إلى وصول سباقات الخيل في الإمارات عموماً وكأس دبي العالمي على وجه الخصوص إلى صدارة المشهد العالمي بعد سنوات من النجاحات الكبيرة التي حققها الحدث منذ انطلاقته القوية قبيل نهاية الألفية الثانية من مضمار ند الشبا عام 1996 ليواصل السباق العالمي رحلة المجد الملهمة في سباقات الخيل بعد أن سطر العديد من الإنجازات في مختلف الجوانب التنظيمية والتنافسية بشهادة العالم أجمع.

مؤكداً أن مشوار التحدي مستمر من أجل المحافظة على مكتسبات الحدث الكبير ومواصلة الريادة في سباق العالمية لتظل دبي عاصمة عالمية ووجهة رائدة في سباقات الخيل.

علامة فارقة

ولفت الشيخ راشد بن دلموك إلى أن كأس دبي العالمي محطة مضيئة وعلامة فارقة في سباقات الخيل بالمنطقة والعالم بعد أن أكد الحدث دوره الريادي والفاعل في هذا القطاع المهم، وخاصة أن كأس دبي العالمي يشهد مشاركة نوعية في كل عام من أقوى الخيول التي تنحدر من أفضل السلالات.

مشيراً إلى أن كأس دبي العالمي يعد مسك ختام موسم حافل بالفعاليات في مضمار ميدان العالمي بعد احتضان 16 سباقاً في كرنفال سباقات دبي والذي شهد مشاركة رائعة من أفضل الخيول التي تعتبر دبي بالنسبة لها بوابة انطلاقة مهمة نحو العالمية ومن بينها خيول الإمارات.

وأشار إلى أن كأس دبي العالمي يواصل استقطاب نخبة خيول العالم الأبطال من مختلف قارات العالم، وتشهد نسخة هذا العام مشاركة مميزة من 13 دولة في مختلف أشواط الأمسية وأبرزها السباق الرئيس كأس دبي العالمي الذي يضم كوكبة من نجوم السباقات العالمية .

ومن بينهم أبطال النسخ الماضية يجمعهم مضمار التحدي في ميدان، مؤكداً أن جمهور وعشاق سباقات الخيل سيكونون على موعد مع نسخة مليئة بالتشويق والإثارة في سباقات هذا العام إضافة إلى الفعاليات الأخرى المصاحبة التي تعزز من مستوى الحدث باعتباره كرنفالاً عالمياً بامتياز.

نقطة التقاء

وأفاد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بأن كأس دبي العالمي يمثل نقطة التقاء مهمة في عالم سباقات الخيل بين الشرق والغرب، ويعد من أهم المحطات العالمية التي تحظى باهتمام منقطع النظير من دول العالم بعد سنوات طويلة من التجارب الناجحة، مبيناً أن نسخة هذا العام ستشهد أجواء احتفالية رائعة ولا سيما أنها تتزامن مع ختام أسبوع عيد الفطر السعيد اليوم.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، جاهزية مضمار ميدان لاستقبال آلاف الجماهير في أمسية استثنائية ستكون حافلة بالإثارة والمفاجآت والمسابقات، مرحباً بجميع الضيوف والزوار والمشاركين من ملاك ومدربين وفرسان وكل عشاق سباقات الخيل والمهتمين بهذه الرياضة العريقة.

وذكر الشيخ راشد بن دلموك أن دبي تمثل جسر التواصل للعالم وملتقى الحضارات باستضافتها العديد من الأحداث التي تجمع العالم في دانة الدنيا، ويعد كأس دبي العالمي واحداً من أهم الأحداث الرياضية الكبيرة التي تجمع بين مختلف الثقافات والجنسيات.

شكر وتقدير

وتوجه الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، في ختام حديثه بخالص الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة المنظمة للأمسية العالمية، والجهات الحكومية، والشركاء والرعاة الذين واصلوا دعمهم للحدث العالمي الكبير، متمنياً كل النجاح والتوفيق لكل المشاركين في الأمسية.