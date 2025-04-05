علي آل علي: أمسية حافلة بالإثارة والمفاجآت تنتظر الجماهير

أكد علي آل علي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، أن مضمار «ميدان» جاهز لاستقبال العالم في دبي من خلال النسخة 29 لكأس دبي العالمي، في أمسية يترقبها عالم سباقات الخيل وكل المهتمين برياضة الفروسية في العالم، حيث ينتظر الجمهور العديد من الفعاليات والمسابقات والمفاجآت المميزة.

وأضاف آل علي لـ«البيان»: إن رحلة المجد والتميز للحدث العالمي مستمرة بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤية سموه الثاقبة التي جعلت من كأس دبي العالمي من أهم سباقات الخيل على مستوى العالم على مر السنوات والعقود الماضية.

مؤكداً أن ريادة دبي للعالم في سباقات الخيل والفروسية هو ثمرة رؤية ملهمة ودعم كبير من «فارس العرب» الذي آمن بدور الرياضة في تعزيز التواصل الحضاري والتقارب بين الشعوب.

وأشار إلى أن فريق العمل بقيادة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي لسباق الخيل، حرص على العمل بروح الفريق الواحد لإخراج الحدث في أبهى حلة كما جرت العادة في السنوات الماضية لتبقى أمسية كأس دبي العالمي واحدة من أجمل التجارب في العالم لعشاق سباقات الخيل والجمهور الحاضر من مختلف أنحاء العالم، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم على المتابعة المستمرة لفريق العمل في النادي وحرصه على تميز الحدث.

ولفت إلى أن دبي تواصل النجاح في الأمسية باستقطاب أفضل الخيول من مختلف أنحاء العالم، وهذا يعكس مكانتها الرائدة في صناعة سباقات الخيل، موضحاً، أن كأس دبي العالمي يحمل أبعاداً اجتماعية وثقافية واقتصادية إلى جانب الدور الرياضي.

حيث إن الحدث يمثل رافداً مهماً للاقتصاد المحلي، ويسهم في تنشيط قطاعات عدة مثل السياحة، الضيافة، الطيران، إلى جانب دعم صناعة الخيل عالمياً.

وتوجه بالشكر لرعاة الحدث وشركاء النجاح في مقدمتهم طيران الإمارات، لونجين، دبي بي وورلد، نخيل، جميرا، عزيزي للتطوير العقاري، إعمار، الطاير للسيارات وزعبيل فيد على دعمهم المتواصل، كما ثمن جهود جميع الشركاء والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.