«دبي شيما كلاسيك» شوط الـ 6 ملايين دولار

خصص الشوط الثامن لبطولة «دبي شيما كلاسيك»، الفئة الأولى لمسافة 2410 أمتار - عشبي، وبمشاركة 9 خيول في المنافسة برعاية «لونجين» على جوائز مالية تبلغ 6 ملايين دولار.

ويقود الصدارة الجواد «كالانداقان» بإشراف فرانسيس هينري جرافارد بقيادة مايكل بارزالونا، والجواد «ريبيلز رومانس» بإشراف شارلي آبلبي وبقيادة وليام بيوك، و«دوريزا» بإشراف توموهيتو أوزيكي وبقيادة كريستوفر سومليون.

و«شين إمبيرور» بإشراف يوشيتو كيمورا وبقيادة ريوسي ساكاي و«ديرة مايل» بإشراف أوين يورز وقيادة توم ماركواند و«كالانداقان» بإشراف فرانسيس هنري بقيادة مايكل بارزالونا، وأنهى «كالانداقان» العام الماضي في المركز الخامس المشترك بين أعلى الخيول تصنيفاً، وقرر المدرب فرانسيس إعادته إلى مسافة 2410 أمتار.

--------

بطاقة الشوط

اسم السباق: دبي شيما كلاسيك

المسافة: 2410 أمتار – عشبي

الفئة: الأولى

الجائزة المالية: 6 ملايين دولار

الموعد: 8:50 مساءً

عدد الخيول المشاركة: 9