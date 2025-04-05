«سول رش» يقود المنافسة على لقب «دبي تيرف»

تقام بطولة «دبي تيرف»، الفئة الأولى لمسافة 1800 متر عشبي في الشوط السابع، بمشاركة 11 خيلاً ورعاية «موانئ دبي العالمية»، على جوائز مالية تبلغ 5 ملايين دولار، وتبدو المنافسة قوية بين الخيول اليابانية والأمريكية والبريطانية والإماراتية في هذا السباق بقيادة «سول رش» بإشراف يوسوتوشي إيكي وبقيادة كريستين ديمورو، و«رومانتيك وارير» بإشراف شاب شينج داني شوم وبقيادة جيمس ماكدونالد.

و«نيشنس برايد» بإشراف شارلي أبلبي وبقيادة وليام بيوك، و«غوسترايتر» بإشراف كلايف كوكس وبقيادة روزا ريان و«بريد ويغ» بإشراف كيسوكي مياتا وقيادة كريستوفر لومير الذي قال:

«رأيت تدريب بريد ويغ في دبي وهي موهوبة للغاية، أعتقد أن مسافة الميل كانت قصيرة بعض الشيء بالنسبة لها، لذا فإن الـ 200 متر الإضافية ستكون مناسبة لها».

بطاقة الشوط

اسم السباق: دبي تيرف

المسافة: 1800 متر – عشبي

الفئة: الأولى

الجائزة المالية: 5 ملايين دولار

الموعد: 8:15

عدد الخيول المشاركة: 11