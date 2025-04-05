منافسة مثيرة على لقب «دبي غولدن شاهين»

خصص الشوط السادس لبطولة «دبي غولدن شاهين»، الفئة الأولى لمسافة 1200 متر رملي، برعاية «نخيل»، ويشارك في هذا الشوط 12 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ مليوني دولار، ويقود الترشيحات «توز» بإشراف بوبات سيمار وبقيادة تاج أوشي.

و«سترايت نو تشيزر» بإشراف دانيل بلاكر بقيادة جون فيلازكوز، و«ريميك» بإشراف كويشي شينتاني بقيادة فرانكي ديتوري، و«ناكاتومي» بإشراف ويسلي وارد وبقيادة إيميسيل جاراميلو. ويأمل المدرب دوغ واتسون، الفائز ببطولة الإمارات ثماني مرات، أن يتمكن الحصان الموثوق به «كولور أب» من قلب حظوظه في المشاركة في سباق «دبي غولدن شاهين».

ويقول واتسون: «إنه سباق صعب للغاية مع وجود «توز» وسترايت نو تشيزر».

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بطاقة الشوط

اسم السباق: دبي غولدن شاهين

المسافة: 1200 – رملي

الفئة: الأولى

الجائزة المالية: 2 مليون دولار

الموعد: 7:40 مساءً

عدد الخيول المشاركة: 12