«أودينس» أقوى المرشحين في «القوز للسرعة»

الشوط الرابع يقام على لقب بطولة «القوز للسرعة»، الفئة الأولى لمسافة 1200 متر عشبي، برعاية «عزيزي» ويشارك 11 خيلاً في المنافسة على جوائز مالية تبلغ 1.5 مليون دولار وخصص للخيول عمر 3 سنوات وما فوق، وتتجه الأنظار نحو «أودينس» بإشراف جون وتادي جوسدن بقيادة روبرت هافلن، وقال المدرب جوسدن: «إنها المرة الأولى التي يسافر فيها أودينس إلى الخارج، ولكنه استوعب كل شيء»، وسبق للحصان الفوز بسباق لوكينج على مسافة الميل العام الماضي.

كما يتواجد في السباق «مربان» بإشراف مايكل كوستا وبقيادة راي داوسون، و«ويست آيكر» بإشراف جورج سكوت وبقيادة كالوم شيفرد، و«ريجونال» بإشراف إدوارد بيثيل وبقيادة كالوم رودريجيز و«كوينولت» بإشراف ستيوارت وليامز وقيادة ماركو غياني و«دانون ماكنلي» الذي يقوده كريستيان ديمورو.

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بطاقة الشوط

اسم السباق: القوز للسرعة

المسافة: 1200 متر – عشبي

الفئة: الأولى

الجائزة المالية: 1:5 مليون دولار

الموعد: 6:20 مساءً

عدد الخيول المشاركة: 11