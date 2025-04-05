14 خيلاً تتنافس على لقب «جودلفين للميل»

يقام الشوط الثالث على لقب بطولة «جودلفين للميل»، الفئة الثانية لمسافة 1600 متر رملي، برعاية «إعمار» وبمشاركة 14 خيلاً في المنافسة على جوائز مالية تبلغ مليون دولار أمريكي، ويقود التنافس الجواد «بيبتايد نايل» بإشراف هايدنوري تيك وبقيادة يوسوك فجوكا، و«مفاسا» بإشراف بوبات سيمار وبقيادة تاج أوشي.

والمهر «راغينغ تورنت» بإشراف دووج أونيل بقيادة فرانكي ديتوري، و«ساداتي» بإشراف مايكل كوستا وبقيادة راي داوسون، وتبدو المنافسة قوية في وجود عدد كبير من المرشحين للفوز لا سيما ونتائجهم متقاربة من خلال المشاركات السابقة ويتوقع أن تكون المنافسة على أشدها في الأمتار الأخيرة ولا يستبعد حدوث مفاجآت.



بطاقة الشوط

اسم السباق: جودلفين للميل

المسافة: 1600 متر – رملي

الفئة: الثانية

الجائزة المالية: مليون دولار

الموعد: 5:45 مساءً

عدد الخيول المشاركة: 14