كأس دبي الذهبي .. أطول أشواط الأمسية

خصص الشوط الثاني لبطولة «كأس دبي الذهبي»، الفئة الثانية لمسافة 3200 متر عشبي وهو أطول مسافات الأمسية، وبمشاركة 10 خيول في المنافسة، برعاية «الطاير للسيارات» على جوائز مالية تبلغ مليون دولار، وخصص هذا السباق للخيول عمر 4 سنوات وما فوق.

ويتصدر قائمة المرشحين للفوز «تراولرمان» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي وبقيادة وليام بيوك، و«دبل ميجور» بإشراف كريستوف فرياند وبقيادة مكسيم قيون، و«الناير» بإشراف توم كلوفر بقيادة لوك موريس و«دبي فيوتشر» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور وبقيادة سلفستر دي سوسا، و«كونتينيوس» بإشراف إيدن أوبراين وبقيادة ديلان ماكموناجل، وربما تأتي المفاجأة من «ترافالغار سكوير» بإشراف بوبات سيمار وبقيادة تاج أوشي.

بطاقة الشوط

اسم السباق: كأس دبي الذهبي

المسافة: 3200 -عشبي

الفئة: الثانية

الجائزة المالية: مليون دولار

الموعد: 5:10 مساءً

عدد الخيول المشاركة: 10