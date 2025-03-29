بث فعاليات كأس دبي العالمي في 170 دولة

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن بث فعاليات النسخة الـ 29 من كأس دبي العالمي إلى 170 دولة حول العالم في رقم قياسي جديد يعكس المكانة العالمية الرائدة للحدث المرتقب، الذي يقام السبت الموافق 5 أبريل المقبل على مضمار ميدان عبر وصوله إلى ملايين المشاهدين في مختلف أنحاء العالم، ويُعد كأس دبي العالمي، الذي تبلغ قيمة جوائزه 30.5 مليون دولار، من أبرز سباقات الخيل على مستوى العالم.

حيث يستقطب نخبة الخيول والفرسان من نحو 13 دولة للمنافسة في 9 سباقات مثيرة، يتصدرها السباق الأغلى بقيمة 12 مليون دولار، برعاية طيران الإمارات.

وسيحظى الحدث في النسخة الـ 29 بمشاهدات قياسية بوصوله إلى 170 دولة عبر 37 قناة رياضية عالمية ستشمل مختلف قارات ومناطق العالم في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأستراليا، كما ستنقل قناة Sport 24 السباق للمسافرين جواً وبحراً، بما في ذلك عبر الناقلة الوطنية العملاقة طيران الإمارات.

ويمثّل هذا الامتداد الإعلامي الواسع خطوة مهمة في تعزيز الحضور الدولي للسباق، وترسيخ مكانته واحداً من أبرز وأغنى سباقات الخيل على مستوى العالم، من حيث القيمة المالية والتنظيم الراقي.

وتستقطب البطولة التي تُقام سنوياً في مضمار «ميدان»، نخبة من الخيول وأمهر الفرسان وأشهر المدربين، ما يجعلها محطة رئيسة في أجندة سباقات الخيل العالمية، ووجهة إعلامية وجماهيرية تستحق المتابعة، ويعكس البث الواسع حجم الاهتمام الدولي بالحدث، ويؤكد نجاح دبي في الجمع بين عراقة الفروسية وأعلى معايير الاحترافية في التنظيم والترويج الرياضي.

وأعرب علي آل علي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، عن سعادته بالاهتمام الإعلامي العالمي الكبير للحدث، مشيراً إلى أن الاهتمام القياسي الذي حظي به كأس دبي العالمي يؤكد مكانته كأحد أهم سباقات الخيل في العالم، مشيداً بجهود شركتي RMG وHBA في تحقيق هذا الانتشار العالمي.