ثنائية لخيول ياس للسباقات في مضمار العين

تابعت خيول ياس للسباقات حضورها القوي بمضمار نادي العين للفروسية والرماية وحققت الثنائية في السباق السابع الذي تم تأجيله سابقاً لظروف خارج الإرادة، وأقيم أول من أمس بمشاركة 135 خيلاً تسابقت في 9 أشواط استهلها المهر «سوفنير الموري» بإشراف إبراهيم الحضرمي وبقيادة حامد البوسعيدي، بالفوز الأول لخيول ياس في الشوط الثالث للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق والتي تسابقت لمسافة 1800 متر، ونجح المهر الفائز في اكتساح منافسيه مبتعداً عنهم بفارق 7 أطوال، قاطعاً المسافة في 2:04:39 دقيقة.

وأكملت الفرس «براري الوثبة» الثنائية بانتزاع المركز الأول في الشوط الرابع للخيول المبتدئة «إنتاج محلي» عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر، وشهد هذا الشوط تنافساً محتدماً استمر حتى الأمتار الأخيرة قبل أن تحسمه الفرس البطل بفارق 0.71 طول وبزمن 1:39:22 دقيقة.

وحقق الجواد «جاب أوقات» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، فوزاً مبهراً في الشوط التاسع والختامي بالأمسية لمسافة السرعة 1000 متر، لخيول التكافؤ، عمر أربع سنوات فما فوق «إنتاج محلي» ليتوج بالمركز الأول بعد ما انتزع الفوز بفارق 0.37 طول عن ملاحقه المباشر صاحب المركز الثاني مسجلاً 1:07:60 دقيقة.

وكان نادي العين للفروسية والرماية أقام سباقه المؤجل أول من أمس بحضور سعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية بمجلس أبوظبي الرياضي، وعلي فاروق مدير الفروسية بالنادي، وشهده حشد جماهيري كبير من عشاق ومحبي سباقات الخيول.

وتألق الجواد «ماجيك تتش» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي وقيادة ساندرو بايفا، ليتوج بلقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر لخيول التكافؤ عمر أربع سنوات فما فوق، بعدما قطع المسافة بزمن 1:37:35 دقيقة.

وتوج الجواد «مكنون» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف انتوني جميلي، وقيادة سام هتشكوت، بلقب الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، بعدما استهل الجواد «اتش كي خنجر» لأحمد الحميدة، وبقيادة سلفستر دي سوسا الأمسية بفوز مستحق في الشوط الأول لمسافة 2000 متر لخيول التكافؤ عمر أربع سنوات فما فوق.

وظفر الجواد «نشمي الحصن» لمالكه ومدربه غدير المنصوري، وبقيادة حامد البوسعيدي بلقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر لخيول الإنتاج المحلي المبتدئة «القسم الثاني» عمر أربع سنوات فما فوق، وهو الفوز الثاني للفارس في الأمسية.

وفاز المهر «اف يرتاد» للغربية ريسنج، بإشراف سيف الدين ديب، وقيادة سلفستر دي سوسا بلقب الشوط السابع لمسافة 1000 متر للخيول المبتدئة «القسم الأول» عمر أربع سنوات فما فوق.

وسجل المهر «تاير جرين» للرحماني للسباق، بإشراف أحمد المحيربي، وبقيادة سلفستر دي سوسا فوزاً مهماً بلقب الشوط الثامن لمسافة 1000 متر للخيول المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، وهذا هو الفوز الرابع بالأمسية للفارس دي سوسا ويتصدر قائمة بطولة الفرسان حتى الآن رافعاً رصيده إلى 47 نقطة.