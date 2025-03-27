135 خيلاً في السباق السابع المؤجل بمضمار العين

يقيم مضمار نادي العين للفروسية والرماية، في الخامسة من مساء اليوم، سباقه السابع، الذي تم تأجيله في وقت سابق، ويتألف من 9 أشواط، بمشاركة 135 من خيول التكافؤ، والإنتاج المحلي، والمبتدئة، تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 510 آلاف درهم.

ويبدأ حفل الأمسية بسباق خيول التكافؤ عمر أربع سنوات فما فوق، في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، وتبرز خلال هذا الشوط خيول قوية مرشحة للصدارة، مثل «إيه إف عتاب» و«إيه إف الهزيم» و«نسرين الوثبة».

وفي الشوط الثاني المخصص أيضاً لخيول التكافؤ عمر أربع سنوات فما فوق، والذي ينطلق لمسافة 2000 متر، يتطلع الجواد «إيه إف مخرج» للصدارة، غير أن مهمته لن تكون سهلة، في ظل وجود خيول أخرى، مثل «راجح» و«صابر» و«ازدهار» وغيرهم.

وتظهر الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، بمشاركة 15 خيلاً، يبرز منها كمرشح للقب «وهاج»، والمهر «سوفتير الموري» و«دهما دريم».

ويجتذب الشوط الرابع خيول الإنتاج المحلي المبتدئة «القسم الأول» عمر أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر، وسيكون الجواد «إيه إف قيمة» محط أنظار، باعتباره مرشحاً محتملاً للفوز باللقب، ينافسه الفرس «براري الوثبة» و«إيه إف ميعاد».

وينطلق الشوط الخامس لمسافة 1400 متر لخيول الإنتاج المحلي المبتدئة «القسم الثاني» عمر أربع سنوات فما فوق، وخلاله يسعى الجواد «راسخ الوثبة» للصدارة، ولكن عليه أولاً أن يتجاوز منافسين أقوياء، مثل «نشمي الحصن» و«روفان»، وغيرهما من الخيول الطامحة للقب.

وتعود خيول التكافؤ عمر أربع سنوات فما فوق للتنافس في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، ويبرز منها كمرشح للصدارة «جاب ملاوح»، و«منهية عذبة» و«عمار»، وخصص الشوط السابع للخيول المبتدئة «القسم الأول» عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة السرعة 1000 متر، حيث يتطلع المهر «المندفع» للصدارة، ينافسه «إيه إف يرتاد»، و«رنيم».

وتستمر الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق «القسم الثاني»، في السباق بالشوط الثامن لمسافة 1000 متر، وتسعى المهرة «إيه إف تعدو» للفوز، ولكن عليها أن تتجاوز منافسين آخرين طامحين للقب، مثل المهر «إي إس مازن» و«فرح بينونة» وغيرهم، وتختتم الأمسية بسباق خيول التكافؤ «إنتاج محلي» عمر أربع سنوات فما فوق، في الشوط التاسع لمسافة 1000 متر.